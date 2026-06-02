Avant même le début des Finales NBA, les Spurs de Victor Wembanyama s’apprêtent déjà à réaliser une performance historique rarissime.

Les San Antonio Spurs ne se contentent plus de surprendre la NBA. En atteignant les Finales 2026, la franchise texane s’apprête à inscrire son nom dans les livres d’histoire grâce à un chiffre particulièrement révélateur : son incroyable jeunesse.

Emmenés par Victor Wembanyama, les Spurs vont devenir l’une des plus jeunes équipes à disputer les Finales NBA.

Avec un âge moyen de 25,06 ans, San Antonio s’apprête même à devenir la plus jeune équipe finaliste depuis près d’un demi-siècle.

Seuls les Portland Trail Blazers de la saison 1976-77 ont fait mieux avec une moyenne d’âge de 25,03 ans.

Cette équipe mythique menée par Bill Walton avait réussi à transformer sa jeunesse en titre NBA, éliminant les Los Angeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar avant de battre les Philadelphia 76ers de Julius Erving en Finales.

Près de cinquante ans plus tard, les Spurs se retrouvent dans une situation comparable.

L’an dernier, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander s’était déjà hissé parmi les équipes les plus jeunes à atteindre les Finales (25,56). Mais San Antonio s’apprête désormais à grimper encore plus haut dans ce classement historique.

La progression des Spurs est spectaculaire. La franchise restait sur une saison à 34 victoires seulement avant de bondir à 62 succès cette année, terminant à la deuxième place de la Conférence Ouest.

Portés par Victor Wembanyama, les Texans ont ensuite enchaîné les performances majeures en playoffs. Cette campagne confirme l’émergence d’un groupe construit autour d’un noyau extrêmement jeune, avec Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper parmi les principaux visages du projet.

Les Spurs savent qu’une place parmi les plus jeunes finalistes de tous les temps ne garantit rien. Mais le précédent des Trail Blazers de Bill Walton rappelle qu’une équipe jeune peut parfaitement aller au bout.

Victor Wembanyama et ses coéquipiers auront désormais l’occasion de transformer cette performance historique en un titre NBA qui marquerait définitivement le début d’une nouvelle ère à San Antonio.

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