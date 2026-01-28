Alors qu'il ne joue quasiment plus, Jeremy Sochan a reçu l’autorisation des Spurs d’examiner les options de trade avant la deadline.

L’avenir de Jeremy Sochan à San Antonio semble de plus en plus incertain. Selon Marc Stein, les San Antonio Spurs ont donné leur accord à l’entourage du joueur pour explorer le marché en vue d’un trade.

« Des sources de la ligue indiquent que Jeremy Sochan et sa représentation ont reçu l’autorisation des Spurs d’examiner les options pour une nouvelle destination via un échange », écrit Stein.

Une situation sportive devenue compliquée

Si la nouvelle peut surprendre, elle s’inscrit pourtant dans une évolution logique. Après avoir été titulaire régulier lors de ses trois premières saisons à San Antonio, Sochan a vu son rôle fortement réduit cette année. Le 9e choix de la Draft 2022 n’évolue plus qu’en sortie de banc, avec 13 minutes de moyenne, et n’a disputé que 27 matches, malgré sa disponibilité.

Ses statistiques sont en net recul, avec 4,2 points, 2,7 rebonds et une passe par rencontre, tandis que son manque d’adresse extérieure, 26 % à trois points, continue de peser dans une NBA toujours plus orientée vers le spacing.

Un tournant contractuel à l’horizon

Non prolongé l’été dernier alors qu’il était éligible, Sochan se dirige vers la restricted free agency la saison prochaine. Dans ce contexte, un changement d’environnement pourrait lui permettre de retrouver un rôle plus important et de se repositionner en vue de son deuxième contrat NBA.

Initialement envisagé comme une pièce défensive clé et un joueur de liaison, il avait montré des qualités prometteuses lors de ses premières années, malgré des ajustements de poste tentés par San Antonio pour compenser son tir extérieur.

Un marché encore flou

Reste à déterminer quel sera l’intérêt réel autour de Sochan. Son statut contractuel pourrait freiner certaines franchises, même si ses Bird Rights et son profil défensif peuvent séduire des équipes en quête d’un pari à court terme.

« Aucune piste concrète ne semble imminente, même si les New York Knicks ont été évoqués en coulisses, sans confirmation officielle. Une chose est sûre : à l’approche de la deadline, l’hypothèse d’un départ de Jeremy Sochan n’a jamais été aussi crédible.

