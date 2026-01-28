« Horrifié » par les violences, Victor Wembanyama sort du silence et livre un message fort

La NBA et ses acteurs, pas simplement ses joueurs, sont rarement les premiers pour prendre position sur des sujets de société. Alors que les Etats-Unis sont plus divisés que jamais et meurtris par les décès de deux nouveaux citoyens tués sous les balles de l’ICE, la police d’état chargée de l’immigration, la ligue est d’abord resté discrète à l’exception de quelques voix. Le syndicat des joueurs s’est exprimé via un communiqué depuis et ces derniers se font un peu plus vocaux récemment, essentiellement quand une question sur le sujet leur est posé. Les services de presse des clubs leur ont visiblement demandé d’éviter de trop s’étendre sur ces problèmes (graves) de société, comme le fait comprendre Victor Wembanyama. Mais la superstar des San Antonio Spurs ne s’imaginait plus rester muette.

« Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller (sur la réponse à donner), mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable. Quand je lis les infos, parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi aujourd'hui. Donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails », confie le Français à la presse texane, comme le rapport notamment L’Equipe et son correspondant à San Antonio Maxime Aubin, qui a retranscrit les mots du pivot des Spurs.

Le prix à payer, pour un étranger, c’est notamment la révocation potentielle de son VISA. Un scénario fou mais… qu’est-ce qui ne l’est plus dans ce régime aux dérives autoritaires ? C’est pourquoi Guerschon Yabusele a peut-être pris un risque en décidant de s’exprimer sur Twitter en apportant son soutien aux habitants de Minneapolis, ville où sont décédés Renee Good et Alex Pretti. « Je suis toujours fier des gens qui s'expriment, quel que soit le sujet. Ça demande du courage, mais ça peut aussi avoir un prix. Chacun doit décider du prix qu'il est prêt à payer », témoigne Victor Wembanyama à propos de son concitoyen.

Le message de Guerschon Yabusele en soutien aux habitants du Minnesota

Cette prise de position, même en restant mesuré dans ses propos, du jeune homme est importante. Parce qu’il est l’un des nouveaux visages de la NBA et, même sans être américain, il donne le ton.