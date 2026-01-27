Le message fort de Guerschon Yabusele en soutien aux habitants du Minnesota

Alors que la plupart des joueurs NBA se font muet sur ce qui se passe à Minneapolis, Guerschon Yabusele s’est exprimé sur Twitter.

« Je sais que l’on m’a dit de ne pas utiliser ce mot mais j’ai l’impression que nous basculons de plus en plus dans un état fasciste. » En pleurs, une jeune femme de Minneapolis assume ses craintes et dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas en voyant la situation se dégrader considérablement aux Etats-Unis et plus précisément à Minneapolis, où une deuxième personne est décédée sous les balles de l’ICE, la police d’état anti-immigration. Le pays dérive sérieusement vers un régime autoritaire et les joueurs eux… se font discrets. Certains ont pris la parole. Leur syndicat a tenu un communiqué. Mais Guerschon Yabusele tenait à lui aussi faire passer un message.

L’intérieur des New York Knicks, s’est exprimé sur Twitter : « Même si je Français, je ne peux pas rester silencieux. Ce qui se passe est incompréhensible. On parle de meurtres, c’est très sérieux. La situation doit changer, le gouvernement ne peut plus se comporter ainsi. Je soutiens le Minnesota. »

I can't stop thinking about the tragic events unfolding in Minnesota, and even though I'm French, I can't remain silent. What's happening is beyond comprehension. We're talking about murders here, these are serious matters. The situation must change, the government must stop… — Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 26, 2026

Ce sont peut-être que des mots, et des mots qui peuvent paraître impuissants, mais ce sont en réalité des mots forts. Surtout quand la majorité de ses collègues restent discrets. L’ironie, c’est peut-être ce commentaire sur Reddit : « j’espère qu’ils ne lui retireront pas son visa » en évoquant Guerschon Yabusele. Ça en dit très long sur les Etats-Unis aujourd’hui.