Les stars sur un tournoi de 1 vs 1 : les filles l’ont fait, la NBA en est-elle capable ?

La ligue de 3x3 Unrivaled lancée par des joueuses WNBA est un laboratoire intéressant à bien des égards. Elle devrait permettre, à terme, aux meilleures joueuses de la planète de ne plus avoir à s'exporter loin des Etats-Unis après la saison américaine, ou en tout cas d'avoir une alternative concrète entre deux saisons. Unrivaled, c'est aussi l'expérimentation de formats, comme le tournoi de 1 vs 1 qui a démarré la nuit dernière avec les deux premiers tours.

La gagnante, forcément l'une des joueuses présentes dans l'une des 6 équipes de la ligue, remportera ainsi 200 000 dollars sur les 350 000 mis en jeu, le reste étant réparti proportionnellement entre les mieux classées. L'intérêt est grand, puisque ce n'est pas beaucoup moins que le salaire maximum en WNBA.

Et c'est là que l'on s'est à la fois dit que ce serait vraiment génial de pouvoir faire ce format en NBA, dans le cadre du All-Star Game par exemple, mais aussi qu'il risque de ne pas y avoir tant de candidats que ça parmi les superstars...

Breanna Stewart, l'une des toutes meilleures joueuses de la planète depuis 10 ans, accessoirement co-fondatrice de cette ligue Unrivaled, a ainsi pris un... 12-0 face à Aaliyah Edwards, la sophomore des Washington Mystics. Stewart n'a pu prendre qu'un tir, qu'elle a raté, et a été balayée par sa jeune adversaire, qui se trouve d'ailleurs être sa coéquipière dans la ligue Unrivaled au sein de l'équipe du Mist.

"Aaliyah était en feu. Elle a été agressive et je suis heureuse pour elle. Ce qui craint, c'est que je n'ai pu prendre qu'un tir, mais elle a mérité sa victoire", a salué Breanna Stewart.

Les stars NBA seront-elles toutes aussi humbles et classes que la championne 2024 en cas de défaite humiliante ? Et y aura-t-il seulement assez de joueurs prêts à être exposés en mondovision ? On espère que oui. Parce que même si cela s'avère un peu embarrassant pour certains, le public y gagnera en divertissement. LeBron vs Jokic ? Curry vs KD ? Wembanyama vs Giannis ? Peu importe les affiches, on signe tout de suite.

AALIYAH EDWARDS LEAVES BREANNA STEWART SCORELESS 😳 pic.twitter.com/4bfqttkykn — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) February 11, 2025

Le replay de cette entrée en matière en 1 vs 1 est disponible ci-dessous.