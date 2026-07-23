Golden State conserverait une place libre pour LeBron James, mais la franchise ne croirait plus vraiment à ses chances de convaincre la superstar.

LeBron James figure toujours parmi les grandes cibles des Golden State Warriors. En interne, la franchise californienne ne se ferait toutefois plus beaucoup d'illusions. Selon Anthony Slater, les Warriors n'auraient reçu « aucun signe » laissant penser que le quadruple MVP envisage réellement de les rejoindre.

« Aucun signe que cela va arriver »

Dans l'émission NBA Today sur ESPN, Anthony Slater a dressé un constat plutôt pessimiste concernant les chances de Golden State.

« Les Warriors sont pessimistes quant à la possibilité que cela se produise. Depuis le début, ils n'ont jamais vraiment pensé qu'ils étaient en tête de sa liste. J'ai parlé à quelqu'un hier soir qui m'a essentiellement dit qu'ils n'avaient reçu aucun signe ni le moindre indice laissant penser que cela allait arriver. »

Pour le journaliste, ce manque de signaux est d'autant plus révélateur que Stephen Curry et Draymond Green sont en contact direct avec LeBron James.

« Même si nous savons qu'il a parfois été difficile de joindre directement LeBron durant ce processus, Stephen Curry l'a clairement contacté, et Draymond Green a passé des vacances avec lui. Je pense donc que les Warriors sauraient si les choses penchaient dans leur direction. Tous les échos que j'ai du côté de Golden State indiquent qu'ils pensent que ce n'est pas le cas. Ils gardent une place libre dans leur effectif et aimeraient beaucoup l'avoir, mais ils ne construisent pas leur équipe en partant du principe qu'il viendra. »

Golden State garde une porte ouverte

Les Warriors continueraient malgré tout à conserver une certaine flexibilité dans leur effectif, au cas où la situation évoluerait.

Depuis le début de la free agency, Stephen Curry et Draymond Green participent activement au recrutement de LeBron James. Golden State reste également la seule franchise de la conférence Ouest régulièrement citée parmi les prétendants, aux côtés des Cleveland Cavaliers, du Miami Heat et des Philadelphia 76ers.

Pour l'instant, les dirigeants des Warriors semblent toutefois considérer que leur rôle est davantage celui d'un candidat en attente qu'un véritable favori.