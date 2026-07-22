L'autre leader des Warriors estime que l'arrivée de LeBron James l'obligerait à adapter son jeu pour laisser la priorité au duo avec Stephen Curry.

L'hypothèse d'une arrivée de LeBron James aux Golden State Warriors est encore vivace. Si Miami et Cleveland semblent tenir la corde, elle n'est pas encore à écarter. Sur son podcast, Draymond Green est allé jusqu'à imaginer son propre rôle dans cette configuration, assurant qu'il n'aurait aucun problème à s'effacer offensivement pour laisser le duo LeBron James - Stephen Curry dicter le jeu.

« Je deviendrais PJ Tucker »

Draymond Green est revenu sur un message publié la veille sur Threads, dans lequel il expliquait que l'attaque des Warriors tournerait naturellement autour de LeBron James si celui-ci venait à signer.

« Je deviendrais PJ Tucker. Le meilleur shooteur dans le corner de tous les temps. »

Face aux réactions suscitées par cette comparaison, l'intérieur des Warriors a tenu à défendre l'ancien ailier.

« Tous ceux qui sont sortis du bois en disant : "PJ Tucker, un grand shooteur à trois points ?" Vous devriez aller vérifier ses statistiques. Je ne tolérerai aucun manque de respect envers les tirs à trois points dans le corner de PJ Tucker. »

« Il faut trouver sa place »

Draymond Green estime surtout qu'avec deux créateurs du calibre de LeBron James et Stephen Curry, le reste de l'équipe doit accepter d'adapter son jeu.

« J'aurai toujours la capacité de jouer le pick-and-roll et de créer quelques actions. Mais si vous avez LeBron James et Stephen Curry dans un pick-and-roll... vous avez intérêt à trouver un rôle. Vous avez intérêt à trouver un endroit où vous pouvez être utile. »

Il imagine déjà où il serait le plus précieux.

« Si ces deux-là jouent le pick-and-roll, l'endroit où je serai le plus utile sera le corner. Je sais que c'est cet espace qui sera libre. Alors je vais dans le corner et je mets mes tirs. »

Avant de voir s'il mettra effectivement ces tirs, reste désormais à savoir si ce scénario verra réellement le jour. Les Warriors figurent toujours parmi les équipes en lice pour recruter LeBron James, dont la décision est désormais attendue avec impatience par l'ensemble de la NBA.

Le Heat a-t-il accidentellement annoncé le retour de LeBron ?