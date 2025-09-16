Les Warriors ont refusé Alex Caruso !

Les Warriors ont toujours cru au potentiel de Jonathan Kuminga. Peut-être même un peu trop. Selon ESPN, Golden State avait l’occasion, il y a quelques saisons, de mettre la main sur Alex Caruso, l’un des défenseurs les plus précieux de la ligue. Chicago avait proposé un deal impliquant Kuminga. Joe Lacob, propriétaire des Dubs et supporter invétéré de son jeune ailier, a fermé la porte sans hésiter.

Résultat : Caruso a fini par filer à Oklahoma City dans un échange contre Josh Giddey. On connaît la suite : avec Caruso en chien de garde de luxe, le Thunder a décroché son premier titre NBA la saison passée. Un renfort qui aurait clairement pu changer le destin des Warriors dans leur quête d’un ultime run avec Stephen Curry.

Jonathan Kuminga, les derniers efforts vont-ils payer ?

Aujourd'hui, la situation de Kuminga est problématique

De son côté, Kuminga est toujours là, mais l’histoire reste floue. Free agent restreint cet été, il n’a toujours pas prolongé et Golden State ne sait pas encore s’il fait partie du futur projet ou s’il servira de monnaie d’échange.

En refusant Caruso, Lacob a misé sur le long terme et sur l’éclosion de Kuminga. Un choix qui ressemble aujourd’hui à un pari risqué, voire à une occasion manquée. Quand on sait à quel point les Dubs ont cruellement besoin d’énergie défensive et de constance, difficile de ne pas se demander si ce veto n’a pas coûté cher à une dynastie déjà sur le déclin.