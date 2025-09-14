Jonathan Kuminga, les derniers efforts vont-ils payer ?

Après le dénouement du dossier Josh Giddey, tous les regards sont désormais tournés vers Jonathan Kuminga. Agent libre protégé, le jeune talent de 22 ans n'a toujours pas réussi à s'entendre avec les Golden State Warriors.

Actuellement, un "sign-and-trade" semble très peu probable avec des intérêts limités sur le marché. Deux scénarios sont plus crédibles : un accord entre les deux camps pour un deal sur le court terme, ou la signature par le Congolais de la "qualifying offer" à 7,9 millions de dollars pour la saison 2025-2026.

Selon les informations du journaliste de NBA Today Anthony Slater, les discussions sont toujours en cours entre les deux parties. Et après la prolongation de Giddey aux Bulls pour 100 millions de dollars, les Warriors et Kuminga ont affiché une envie de réaliser des efforts pour s'entendre.

Surtout, le deal de l'Australien offre une base pour négocier. Le #7 pick de la Draft NBA 2021 sait parfaitement qu'il ne peut pas réclamer autant que Giddey, perçu comme un titulaire et un membre important du projet à Chicago.

Pour le moment, la meilleure offre de Golden State s'élève à 45 millions de dollars sur deux ans, avec une "team option" sur la seconde année. Une proposition, avec le même salaire annuel, sur trois ans pourrait-elle débloquer la situation avec Jonathan Kuminga ?

