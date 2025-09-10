Josh Giddey reste à Chicago, bon coup de la part des Bulls

Josh Giddey était restricted free agent pendant cette intersaison et son cas était forcément central dans les plans des Chicago Bulls. Le projet de la franchise est toujours assez flou, mais le meneur australien a été l'une des satisfactions évidentes depuis son arrivée en provenance du Thunder. Comme l'a confirmé Shams Charania d'ESPN, Giddey va rester dans l'Illinois, puisqu'il a signé un nouveau contrat de 4 ans et 100 millions de dollars avec les Bulls.

Si certains trouvent ça beaucoup, il faut se rendre compte qu'il ne s'agit "que" du 78e contrat le plus élevé de la ligue et que Draymond Green, Naz Reid, Anfernee Simons et John Collins sont sur le même deal. Aucun d'entre eux, par ailleurs, n'a eu une production aussi gourmande que celle de Josh Giddey depuis le All-Star Game. Le joueur de 23 ans tourne en effet depuis l'événement de février à 21.2 points, 10.7 rebonds, 9.3 passes et 1.5 interceptions de moyenne.

Giddey a aussi marqué quelques paniers importants et montré qu'il pouvait sans souci être le chef d'orchestre d'une équipe en NBA. Reste à savoir si sa présence sera bonifiée par celle d'autres joueurs compétitifs ou si le projet sera orienté pour de bon vers la jeunesse et une place hors du top 10. Or, pour le moment, ces Bulls sont quand mêmes les champions de la qualification pour le play-in sans vraies perspectives ou chances d'aller loin derrière...

Si les choses ne se passent pas comme l'espèrent les Bulls, la valeur de Josh Giddey leur permettra à coup quasi sûr de le trader puisque son contrat est loin d'être prohibitif.