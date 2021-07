Les Warriors prêts à fondre sur Jonathan Kuminga ?

Jonathan Kuminga, l'un des joueurs les plus attendus de la Draft 2021, pourrait bien être récupéré par les Warriors cette nuit.

Bien malin qui peut dire à cette heure ce que feront les Golden State Warriors cette nuit lors de la Draft 20201. Les Californiens disposent des picks 7 et 14, ce qui pourrait les pousser à réaliser un trade pour récupérer un joueur. Alternative : avoir assez confiance en un joueur de cette cuvée pour le drafter, comme l'an dernier avec James Wiseman. Si Jonathan Kuminga est disponible au moment où es Warriors seront on the clock, il pourrait être l'heureux élu.

Selon Connor Letourneau du San Francisco Chronicle, il est possible que le jeune joueur de la team Ignite, en G-League, glisse suffisamment par rapport aux prédictions initiales (top 5) pour atterrir dans la Bay Area. Poste 3/4 aux qualités athlétiques et offensives très intéressantes, Kuminga est 6e de notre Mock Draft.

Le Congolais, pas encore 18 ans, est arrivé aux Etats-Unis en 2016 et fait partie, à nos yeux, des cinq joueurs incontournables de cette Draft 2021.

Si toutefois les Warriors ne sont pas en mesure de drafter Jonathan Kuminga, un autre nom revient fréquemment : celui de Josh Giddey. L'Australien, meneur de grande taille, est d'ailleurs le choix que nous avons fait pour Golden State dans notre Mock, dans le cas où ils n'effectueraient aucune transaction cette nuit.

Pour rappel, les trois cadres de la franchise, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, auraient demandé à leurs dirigeants de tout mettre en oeuvre pour recruter une star lors de cette intersaison, même si cela implique de trader les picks de ce 1er tour 2021.

