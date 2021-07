L’année prochaine, les Golden State Warriors espèrent compter sur Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green en pleine forme. Mais alors que la Draft NBA et la free agency approchent, ils aimeraient bien améliorer le roster.

Et ils sont visiblement prêts à échanger les deux premiers tours de draft dont ils disposent. A savoir les choix numéros 7 et 14. Bien évidemment, ils ne le feront que s’ils sont sûrs d’ajouter un joueur qui les rendra meilleurs immédiatement et dans les années à venir.

Mais un tel move serait en tout cas leur priorité, selon le San Francisco Chronicle :

« Selon une source de la ligue, le Plan A des Warriors est d’offrir un package avec les picks #7 et #14 pour un joueur titulaire qui serait dans son prime », rapporte Connor Letourneau du San Francisco Chronicle.

Bien évidemment, il leur faudrait ajouter un ou des joueurs (Andrew Wiggins ? James Wiseman ?) dans leur package. Surtout que les Golden State Warriors pourraient ne pas se contenter d’un simple « titulaire ».

Ils aimeraient en effet associer une nouvelle superstar aux Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Même s’il a démenti avoir demandé un trade, Damian Lillard pourrait être amené à vouloir quitter les Blazers. Et les Warriors auraient discuter du dossier en interne. Comme ils auraient déjà réfléchi à d’autres moves.

Damian Lillard : les Warriors discutent d’un trade en interne

Dans le Dub Talk Podcast de NBC, le vice président des Opérations Basket Kirk Lacob a confirmé qu’ils s’activaient au cas où un gros joueur serait disponible :

« Absolument. Aucune question. Pourquoi ne le ferions-nous pas ? Sinon, nous ne ferions pas notre job », a-t-il expliqué. « Ces articles ne sont pas toujours vrais pour autant. Regardez les mots utilisés. Parfois c’est ‘attendez-vous à ce que les Warriors appellent’ ou ‘je pense que les Warriors vont appeler’ et puis ça devient ‘les Warriors ont appelé’. Mais oui, la réalité, c’est qu’on appelle presque toujours. On appelle au sujet de choses que le grand public ne sait pas, comme des rumeurs qu’on entends, et parfois c’est vrai, parfois ça ne l’est pas… Nous faisons toujours nos vérifications nécessaires (l’expression est ‘due diligence’). On doit le faire. C’est notre job. »

Logique. En ce moment, 29 équipes - ou presque - se sont forcément renseignées sur Damian Lillard ou Ben Simmons. Et sur tout un tas d’autres options.

Quoi qu’il en soit, si les Golden State Warriors ont une deuxième superstar avec Stephen Curry, qu’ils associeraient avec Klay Thompson et Draymond Green, la saison prochaine risque d’être passionnante et explosive…

Les Warriors, un gros transfert à la draft pour jouer le titre en 2021 ?