Les Wizards mettent fin à leur cauchemar : enfin une victoire après plus d’un mois

Le calvaire est terminé pour Washington. Après plus d’un mois sans le moindre succès, les Wizards ont enfin mis fin à la spirale négative en s’imposant largement face aux Hawks (132-113). Mieux encore, ils décrochent leur première victoire à domicile depuis… avril. Un soulagement immense pour une équipe toujours en perdition au classement, mais qui reste mathématiquement en vie dans la NBA Cup.

Washington a frappé très fort dès l’entre-jeu. Un 18-2 pour ouvrir la rencontre, puis un premier quart lunaire remporté 45-23. Tout rentrait. Les Wizards ont shooté un improbable 8/8 à trois points lors des douze premières minutes, quatre tirs longue distance pour CJ McCollum et quatre pour Corey Kispert.

C’est la plus longue série de tirs primés réussis d’entrée de match dans l’histoire de la franchise, et la plus longue séquence du genre en NBA depuis 2023. En conf de presse, le coach Brian Keefe ne pouvait qu'apprécier :

« On progresse. Je trouvais déjà qu’on allait dans le bon sens sur notre road trip, avec la manière dont on faisait circuler la balle. Ce soir, c’en est un bon exemple : on est restés sur cette ligne-là et on s’est améliorés. On a mis des tirs, oui, mais surtout la balle tournait, on a imposé le rythme et joué comme on veut le faire : partir de la défense, courir en transition et vraiment partager. »

« On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens font parfois comme si ce n’était pas si important, mais nos gars sont déçus quand ils ne gagnent pas. Ce match montre simplement de quoi on est capables. Maintenant, il faut enchaîner, empiler les bonnes perfs. Je suis surtout content pour les gars dans le vestiaire, parce qu’ils passent énormément de temps à bosser. »

McCollum incandescent, Atlanta débordé

Sur sa lancée, McCollum a enchaîné en deuxième période : 27 points à la pause, dont trois shoots longue distance supplémentaires, et une avance de vingt points déjà confortable. McCollum termine le match avec 46, 5 rebonds et 4 passes et un incroyable 10/13 à trois-points.

CJ McCollum est devenu le 6e joueur de l'histoire de la NBA à avoir réalisé plusieurs matchs avec plus de 45 points et plus de 10 tirs à trois points. Les 5 autres sont : Stephen Curry (17), Damian Lillard (3), James Harden (3), Klay Thompson (3) et Zach LaVine (2).

À partir de là, Washington n’a plus jamais été menacé. +33 à la fin du troisième quart, un dernier acte en gestion, et une victoire qui n’a jamais quitté les mains de l’équipe de la capitale US.

En face, les Hawks ont subi de bout en bout malgré les 22 points et 8 rebonds de Kristaps Porzingis. Onyeka Okongwu a apporté 20 unités en sortie de banc, mais Atlanta (pourtant vainqueur de sept de ses neuf derniers matchs) n’a jamais réussi à endiguer l’adresse extérieure adverse.

Une soirée record… des Français à la fête

McCollum conclut la rencontre avec 46 points et 10 tirs primés, une performance majeure pour relancer sa saison. Alex Sarr s’est offert un double-double majeur (27 points, 11 rebonds) et Kispert a ajouté 19 points avant de quitter le parquet à cause d’une blessure au pouce. La franchise n’a pas encore communiqué sur la gravité de la douleur.

« Alex est en train de grandir », expliquait coach Keefe. « On le voit depuis le début de la saison. Il a déjà fait un énorme bond et il laisse une empreinte énorme des deux côtés du terrain. Je commence toujours par parler de sa protection de cercle et de ce qu’il fait pour nous en défense. Ensuite, son arsenal offensif progresse : rouler vers le cercle, shooter à trois points, mettre des tirs compliqués, des petits fadeaways au poste… Tout ça devient de plus en plus naturel pour lui. Mais la base, avec Alex, ça reste son impact défensif. »

Tuff bucket from Alex 🪣 pic.twitter.com/RpYMIafdVi — Washington Wizards (@WashWizards) November 26, 2025

Côté Français toujours, on notera aussi la belle activité de Bilal Coulibaly avec 9 points, 3 rebonds, 4 passes, 2 steals et 1 contre. En Face Risacher avait retrouvé la mire et termine avec 17 points, 5 rebonds et 3 contres. Mais il était malheureusement le seul à surnager côté Hawks, à l'image de la soirée catastrophe de Jalen Johnson auteur de 7 petits points à 3/12...

Malgré cette victoire, les Wizards restent l’une des pires équipes de la ligue évidemment avec un bilan dramatique de 2-15, mais conservent un mince espoir dans la NBA Cup avec un bilan de 1-2. Le coach, lui, ne retient que l'aspect positif :

« Tout le monde ne le voit peut-être pas, mais moi je vois notre progression sur les trois derniers matches. Nos passes sont en hausse, nos passes décisives aussi. On a fait un bon match défensif à Chicago, une super deuxième mi-temps défensive à Minnesota. On commence à mieux lire le jeu en attaque comme en défense. C’est ça qui nous a permis d’être l’équipe qu’on a été ce soir. »

Il faudra désormais transformer cet éclair en dynamique, eux qui n’ont plus vu les playoffs depuis 2021...

Pourquoi les Wizards sont kiffants à regarder cette saison