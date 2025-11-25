Les Wolves, c’est quoi le problème ?

Les difficultés récentes des Minnesota Timberwolves ont été au cœur du dernier CQFR de BasketSession. Après une nouvelle défaite contre des Kings pourtant privés de Domantas Sabonis, nos journalistes se sont interrogés sur les signaux inquiétants envoyés par une équipe qui peine à tenir ses fins de match et à produire un basket suffisamment fluide. Alors, les Wolves, c'est quoi le souci ?

Des fins de match mal maîtrisées

Minnesota restait déjà sur une défaite frustrante vendredi, après avoir mené de huit points à une minute de la fin face aux Suns. Contre Sacramento, le scénario s’est répété. Les Wolves contrôlaient la rencontre, mais ont laissé filer une avance qui semblait suffisante (10 points à 3 minutes de la fin).

« Ils étaient au contrôle de ce match. Jamais ils n’auraient dû le perdre », remarque Théo.

Ce qui a marqué, c’est surtout l’incapacité des Wolves à produire du jeu lorsque la pression monte. « La fin de match, c’est que des isolations quasiment, que du jeu complètement arrêté », résume-t-il.

Même avec les 43 points d’Anthony Edwards, la mécanique offensive s’est grippée. Les possessions se sont enchaînées sans mouvement, et Minnesota a fini par s’enfermer dans des tirs compliqués.

Le problème du rythme et de la créativité

Face à une équipe réduite mais survoltée, les Wolves ont paru figés. Les Kings ont mis de l’impact, de la vitesse, du mouvement… Minnesota, à l’inverse, est tombé dans un basket statique.

« Tu avais une équipe hyper engagée, enthousiaste, qui se battait sur tous les ballons… et une équipe qui était à l’arrêt », souligne Théo.

Les pertes de balle en fin de rencontre ont accentué l’impression de manque de maîtrise. « Ce sont des pertes de balles impardonnables pour une équipe qui a fait deux finales de conférence de suite », insiste-t-il.

Mike Conley, réintroduit pour sécuriser les dernières possessions, a souffert défensivement. « Il fait mal au cœur. Au-delà de l’âge, il joue beaucoup moins et il tient personne en fait. Les Kings font ce qu’il faut pour le mettre dans tous les matchups possibles », analyse Théo, en référence aux points encaissés contre DeMar DeRozan ou Malik Monk.

Un manque de profondeur qui se voit

Un autre point ressort de la discussion : la profondeur de l’effectif. Minnesota semble manquer de solutions quand le jeu se grippe et que les cadres fatigués n’ont plus de jambes pour créer.

« Je trouve que l’équipe manque de profondeur. Elle manque de profondeur sur des postes clés », résume Antoine.

Sans véritable meneur créatif derrière Conley, Anthony Edwards se retrouve à générer 100 % du jeu dans les moments décisifs. Un fardeau énorme, que les défenses adverses savent désormais cibler.

Le banc, lui, peine à apporter un contrepoids : Rob Dillingham est jugé trop irrégulier pour être utilisé dans ces moments, et certains joueurs censés dynamiser les séquences n’apportent pas encore le changement de rythme attendu.

Un bilan trompeur ?

Les Wolves affichent un bilan positif… mais fragile. « Ils n’ont toujours pas battu une équipe qui a plus de 50 % de victoires », rappelle Antoine. Une statistique qui relativise leur classement actuel.

Le calendrier s’alourdit, les adversaires montent en gamme, et les failles apparaissent : gestion des fins de match, manque de variété offensive, profondeur limitée.

Alors que d’autres équipes de l’Ouest montrent des dynamiques plus stables, Minneapolis laisse planer un doute. « C’était pas rassurant du tout, cette deuxième défaite de suite », assure Théo.

Minnesota reste une équipe ambitieuse, menée par un Anthony Edwards spectaculaire et capable de porter son équipe à lui seul. Mais les deux récentes défaites ont mis en lumière des lacunes structurelles : manque de créativité en fin de match, profondeur incertaine, et incapacité à battre des adversaires du haut de tableau.

