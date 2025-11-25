Les Wolves craquent encore, panique et rage chez les fans

Les Wolves ont encore craqué dans le money-time, laissant filer une avance en fin de match avant de s’incliner en prolongation face aux Kings, provoquant le désespoir des supporters.

Après avoir laissé filer une avance confortable, les Wolves se retrouvent encore au tapis et les fans ne s’en cachent pas. L’alerte a été déclenchée hier soir à Sacramento, où l’équipe s’est effondrée dans le clutch.

Les Wolves menaient de 10 points à trois minutes de la fin contre les Sacramento Kings, mais le scénario a basculé. Les Kings ont recollé, mené et ont finalement remporté la partie 117-112 après prolongation.

Du côté des supporters, c’est l’amertume qui domine. « Cette équipe ne sera pas en finale de conférence cette année », a posté un utilisateur sur X ; un autre a lâché, plus feuri : « Timberwolves just dnt care about winning nomore they so f**kin trash » que l'on peut traduire (atténué) par « Les Timberwolves s'en foutent complètement de gagner, ils sont vraiment nuls. »

Le problème c'est que l'on touche ici à un motif récurrent : mêmes erreurs, même conclusion. Quelques jours plus tôt, les Wolves avaient déjà laissé s’évaporer une avance de huit points alors qu’il ne restait qu’une minute dans un match perdu 114-113.

Même si la saison est encore longue, pour les observateurs et les fans, l’inquiétude monte : manque de sang froid, absence de leadership, répétition des scénarios catastrophes. Un autre fan lâchait froidement : « Réunion des joueurs immédiatement. C'est inacceptable. Les deux pires matchs consécutifs des Wolves que j'ai jamais vus de ma vie. Probablement les deux pires défaites consécutives de n'importe quelle équipe ».

Les Timberwolves ont eu du mal à concrétiser leurs actions dans les moments décisifs. Certains fans insistent sur le fait qu'il leur manque un vrai meneur, un joueur capable de tenir le tempo et de prendre les bonnes décisions dans les ultimes minutes. A 38 ans, Mike Conley ne peut plus jouer ce rôle.

Une fois de plus, les Wolves ont flirté avec la victoire, mais ont laissé filer le match. Les fans pardonnent peu et le réveil ne peut plus attendre...

