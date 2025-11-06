Ja Morant associé à Anthony Edwards, le rêve des Wolves

Les Timberwolves surveillent la situation de Ja Morant à Memphis et envisageraient un duo explosif avec Anthony Edwards.

Et si la prochaine bombe du marché NBA venait du Minnesota ? On en est encore très loin, mais selon Sam Amick, les Timberwolves feraient partie des équipes qui surveillent attentivement la situation de Ja Morant à Memphis.

Minnesota à l’affût du dossier Ja Morant

Le meneur des Grizzlies, suspendu récemment pour “comportement préjudiciable à l’équipe” après des tensions avec son coach Tuomas Iisalo, pourrait devenir l’un des gros dossiers de la saison. Et s’il ne convainc pas tous les GM et coaches de la ligue, plusieurs franchises suivraient tout de même déjà l’affaire de près.

« Les Minnesota Timberwolves, selon une source interne, en font partie », rapporte Amick, citant également Sacramento comme autre équipe intéressée.

Minnesota voit dans Morant un pari risqué, mais potentiellement gagnant. Avec Anthony Edwards, la franchise disposerait de l’un des backcourts les plus explosifs de la ligue, alliant puissance et vitesse.

Un talent immense, mais un profil à gérer

Sur le plan sportif, Morant reste l’un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération. Mais depuis deux ans, les controverses ont ralenti son ascension. À 25 ans, il affiche cette saison 20,4 points de moyenne, à 39,3 % de réussite au tir, loin de ses standards habituels.

Sous contrat jusqu’en 2028 pour près de 200 millions de dollars, l’ancien All-Star n’a plus le statut intouchable qu’il avait à Memphis. Et si les Wolves décidaient de passer à l’action, cela pourrait annoncer une transformation profonde autour d’Anthony Edwards, déjà devenu le visage de la franchise.

Pour l’instant, aucune discussion formelle n’a été engagée entre les deux équipes. Mais à mesure que la tension monte à Memphis, la possibilité d’un nouveau départ pour Ja Morant prend de l’épaisseur - et Minnesota se tient prêt.

Si c'était le cas, Antoine Pimmel aurait vu juste dans son papier : 5 trades réalistes de Ja Morant qui peuvent changer la NBA