Les Wolves font-ils la meilleure saison de leur histoire ?

Les fans des Minnesota Timberwolves n'ont pas souvent été gâtés depuis que la franchise existe. En termes de pourcentage de victoires et même de participation aux playoffs, les Wolves ont longtemps fait partie des pires franchises du sport américain. Les choses ont tendance à s'arranger depuis que Glen Taylor a lâché du lest et laissé entrer de nouveaux investisseur pour petit à petit céder sa place d'actionnaire majoritaire. Cette saison, les Wolves sont bien plus performants que ce que la plupart des gens imaginaient. Mieux, ils sont sur les bases de la meilleure saison de l'histoire de la franchise.

Après la victoire contre Detroit la nuit dernière, cette équipe de Minnesota 2023-2024 est devenue la plus rapide de l'histoire des Twin Cities à atteindre les 50 victoires (en 72 matches). C'est mieux que l'équipe tractée par Kevin Garnett en 2003-2004, la plus performante de l'histoire des Wolves. KG et ses camarades avaient attendu 74 matches pour atteindre les 50 victoires et avaient bouclé la saison sur une série de 9 victoires, pour terminer à 58-24. Les Wolves de Chris Finch ont encore 10 matches devant eux pour tenter d'effacer la performance du groupe de Flip Saunders. C'est d'ores et déjà la première fois depuis 20 ans que les Timberwolves atteignent la barre des 50 succès et la cinquième fois de leur histoire.

En ce qui concerne les playoffs, Minnesota disputé les deux dernières campagnes, mais a toujours été éliminé au premier tour, par Memphis, puis Denver.