Liverpool à l’honneur sur cette version low de la LeBron 9

You'll Never Walk Alone.

L'image ne vous aura certainement pas échappé : samedi soir LeBron James était au Stade de France pour assister à la finale de la Champions League (et on imagine qu'il n'a pas eu à subir le dantesque bordel qui régnait autour de l'enceinte). Sapé comme un milord comme toute sa bande de potes, il a malheureusement assisté à la défaite des Reds de Liverpool, club dont il est actionnaire minoritaire, contre le Real de Karim Benzema.

Pas grave pour Nike, qui réintroduit fièrement la LeBron 9 low dans le circuit des silhouettes rétro, et qui plus est avec les couleurs "reverse" du club de la Mersey. Du vert prend la grande majorité du pied, complété par du noir sur la languette et le col, puis du rouge autour du swoosh extérieur, les eyelets et la longue air unit identique à celle de la LeBron 7.

Sur le talon se retrouve le blason du Liverpool Football Club. Le même visuel qui est placé sur l'outsole transparente, magnifiquement réussie.

Cette LeBron 9 low, qui vous permettra de ne jamais marcher seul, n'a pas encore de date officielle de sortie mais cela semble se diriger vers le mois de septembre prochain..

Les images de la Nike LeBron 16 low Reverse Liverpool