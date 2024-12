Lonzo Ball voit les chaussures de son père comme responsables de ses blessures

C’est un petit miracle. On ne pensait vraiment pas revoir Lonzo Ball en NBA. Il n’est plus un joueur majeur de son équipe, ni un prospect censé un jour porter une franchise comme pouvait le laisser entendre sa deuxième place lors de la draft 2017. Mais le simple fait de rejouer en pro est une victoire pour le meneur des Chicago Bulls. Il faut dire qu’il revient de loin. Un enchaînement de blessures et de difficultés chroniques avec ses genoux. Il a connu presque autant de pépins que de spécialistes. Presque 1000 jours d’absence pour finalement revenir dans la ligue.

Une longue attente documentée par ESPN dans un excellent papier sur le bonhomme. Il revient aussi sur ce qui pourrait être, selon lui, l’origine de toutes ses galères. Les chaussures de la marque familiale Big Baller Brand, portée à son arrivée (très médiatique) en NBA.

« Je pense sincèrement que c’est une possibilité. Je ne me blessais jamais avant de les porter », confie l’intéressé, qui souligne aussi que les chaussures étaient de très mauvaises qualités au début. Son père LaVar Ball a ensuite trouvé un partenariat avec Sketchers mais Lonzo Ball n’aimait toujours pas la paire. Il s’imaginait jouer en Adidas. Le papier d’ESPN montre aussi à quel point son paternel contrôlait chaque décision pour son (ses) fils. Aujourd’hui âgé de 27 ans et lui-même papa, Zo s’est émancipé et il cherche désormais à retrouver un avenir dans le meilleur championnat du monde.