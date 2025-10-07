Lonzo Ball limité cette saison, une chance pour Killian Hayes ?

Non conservé par les Detroit Pistons après ses quatre premières saisons dans la ligue, Killian Hayes a décidé de s'accrocher à son rêve américain. Le Français évoluait en G-League l'an passé et il a même porté brièvement le maillot des Brooklyn Nets, tout en étant encore une fois gêné par des blessures. Ce qui ne l'a pas empêché de retrouver une opportunité cet été en étant invité au camp d'entraînement des Cleveland Cavaliers.

Est-ce que ça débouchera sur un contrat ? C'est encore très incertain à ce stade. Le jeune meneur est plutôt parti pour jouer en G-League à nouveau, avec les Chargers. Il y a devant lui deux joueurs des Cavaliers qui devraient monopoliser tout le temps de jeu : le All-Star Darius Garland et Lonzo Ball. Sauf que ce dernier va être ménagé toute la saison par le staff de Cleveland. L'insider Chris Fedor confie que le plan est de le faire jouer pas plus de 20 minutes par soir. Mais aussi de ne jamais l'aligner lors des backs-to-back.

Voilà qui pourrait profiter à Killian Hayes. Déjà, la franchise affiliée en G-League est elle aussi implantée au même endroit, à Cleveland. Il sera donc facilement disponible si les Cavs décidaient de faire appel à lui de façon spontanée pour renforcer la rotation quand Ball est mis au repos. Des occasions de se montrer au sein d'une équipe ambitieuse, où il aura un rôle précis.

Pourquoi Killian Hayes peut réussir aux Cavs

Le joueur de 24, qui a participé à un peu plus de 200 rencontres NBA, compile 8 points et 5 passes de moyenne depuis le début de sa carrière outre-Atlantique.