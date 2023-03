Lonzo Ball va être opéré du genou gauche pour la troisième fois et manquera l'intégralité de la saison 2023-2024. Un coup dur qui, on l'espère, lui permettra d'en finir avec les galères.

Si Lonzo Ball parvient à rebondir après tout ça, il aura le mental le plus solide de toute la NBA. Les Chicago Bulls ont annoncé que leur meneur de jeu, absent depuis le début de la saison pour des problèmes au genou, allait se faire opérer une troisième fois dans les prochains jours, afin de tenter de remédier au souci qui l'éloigne des terrains depuis le 14 janvier 2022.

D'après Shams Charania de The Athletic, Ball devrait manquer l'intégralité de la saison 2023-2024, mais l'espoir est de mise pour sauver son genou gauche et sa carrière. Pour rappel, le Californien de 25 ans est incapable de courir et de sauter depuis sa dernière opération, déjà censée lui permettre de revenir progressivement au jeu.

Au vu de ce qu'il montrait depuis son arrivée à Chicago, on espère vraiment que Lonzo Ball sera un jour débarrassé de ces problèmes qui gâchent sa prometteuse carrière. Son playmaking, son adresse extérieure et sa défense manquent cruellement aux Bulls depuis le début de la saison.

Revenir au top après avoir manqué deux saisons consécutives n'est pas impossible. Klay Thompson, qui a enchaîné une rupture des ligaments croisés et une rupture du tendon d'Achille, avant de reprendre sa place chez les Warriors avec brio.

