Les Lakers ont célébré le titre en NBA Cup… avec une défaite

Les Los Angeles Lakers de LeBron James sont entrés encore un peu plus dans l’Histoire de la NBA en remportant le tout premier « in season tournament » le 9 décembre dernier en battant les Indiana Pacers en finale à Las Vegas. L’équipe californienne n’avait pas encore eu l’occasion de fêter ce nouveau titre devant son public puisqu’elle s’est déplacée à Dallas et San Antonio dans la foulée.

De retour dans la cité des anges, la franchise a profité de la réception des New York Knicks pour célébrer son sacre avec une bannière spéciale hissée au plafond de la CryptoArena.com.

The Lakers unveil their In-Season Tournament Championship banner! 🏆 Knicks-Lakers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/vtlQiUFW7q pic.twitter.com/nPXwYKi2zN — NBA (@NBA) December 19, 2023

« Je pense que c’est très bien pour le club. Le tournoi va s’imposer dans le temps et ça va devenir quelque chose de plus en plus important. Je pense que c’est vraiment bien que nous ayons fait ça, surtout en étant les premiers à l’avoir gagné », confiait le coach Darvin Ham au sujet de la célébration.

La cérémonie a été plutôt sobre en comparaison de celle réservée aux champions NBA et c’est normal. La bannière de la NBA Cup est aussi différente des nombreuses autres décorations des Lakers, 17 fois sacrés.

Par contre, les Lakers ont manqué l’occasion de fêter ça avec une victoire. Ils se sont inclinés contre les Knicks malgré 32 points d’Anthony Davis et un triple-double du King.

