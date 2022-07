Un trade de Buddy Hield aux Lakers contre Talen Horton-Tucker ?

Depuis quelques jours, tout indique que la priorité des Los Angeles Lakers est de se débarrasser de Russell Westbrook. Il se pourrait finalement qu’ils visent surtout le sniper Buddy Hield, quitte à proposer une contrepartie différente aux Indiana Pacers.

D’après le journaliste Marc Stein, il est possible que les deux franchises aient discuté d’un trade de Hield contre Talen Horton-Tucker. Los Angeles aurait toujours besoin d’envoyer un ou des picks à Indiana, qui conserverait alors Myles Turner.

Russell Westbrook, trop compliqué à transférer ?

On sait que le front office de Rob Pelinka travaille beaucoup avec celui de Kevin Pritchard, General Manager des Pacers. Il aurait proposé d’échanger Westbrook, un premier tour de draft et deux seconds en échange de Turner. Mais cette idée serait tombée à l’eau, d’après The Athletic.

Pritchard préfère se montrer patient sur ce dossier. Il demanderait au moins un autre premier tour pour accepter un deal. Et il n’a apparemment pas l’intention de revoir ses exigences à la baisse.

De plus, dans le cas où le MVP 2017 partirait vers Indianapolis, on s’attend à ce qu’il soit libéré par un buy out. Mais cette pratique ne serait pas dans les habitudes du propriétaire Herb Simon. Un obstacle majeur dans un tel transfert.

Le salaire du meneur de 33 ans s’élève à 47,1 millions de dollars. Un montant déconnecté de sa production. Il affiche des moyennes de 18,5 points, 7,4 rebonds et 7,1 passes par match depuis son arrivée à Los Angeles. Le tout à seulement 44,4% au tir et 29,8% à trois points.

Difficile d’imaginer les Pacers jouer avec Russell Westbrook dans ce contexte. Encore plus avec Tyrese Haliburton au centre de leur équipe. S’ils sont réticents à l’idée de le buy out, trouver un trade qui convient aux deux parties paraît presque impossible.

Buddy Hield aux Lakers contre Talen Horton-Tucker ?

S’il n’est question que de l’un des deux joueurs visés par les Lakers, les négociations devraient être beaucoup plus simples pour le front office de Rob Pelinka. Surtout si Indiana n’a pas à absorber le contrat de Westbrook.

Buddy Hield était déjà l’une des cibles de Los Angeles l’année dernière. L’arrière a connu une année difficile, avec 18,2 points par match à 36% à trois points. Son profil de tireur est toutefois très recherché dans l’effectif actuel. Dans le bon système, il devrait retrouver sans problème l’adresse qui fait sa force depuis sa draft, à 39,8% derrière l’arc en carrière.

Talen Horton-Tucker, lui, n’affiche que 26,9% de moyenne à trois points. Il n’a en revanche que 21 ans et une certaine marge de progression. Un swap des deux joueurs, accompagnés de quelques picks pour faciliter les choses, aurait donc du sens pour les deux projets.

L’échange ne sera pas si simple et les Lakers devront se séparer d’autres contrats pour que cela fonctionne. Kendrick Nunn et Wenyen Gabriel, par exemple, pourraient être envoyés à Indiana pour équilibrer le trade financièrement. Il existe en tout cas bel et bien une fenêtre pour négocier à partir de cette base.

Actuellement, Los Angeles attendrait de voir comment évolue le dossier Kyrie Irving avant de prendre une décision définitive. Par ailleurs, leur front office aurait aussi discuté avec les Knicks et le Jazz d’un potentiel transfert de Russell Westbrook. Le champ des possibles est encore large. Il faudra donc se montrer patient pour qu’un swap entre Buddy Hield et Talen Horton-Tucker passe en haut de la liste des Lakers.

