Los Angeles Lakers : deux gros free agents intéressés

Les Los Angeles Lakers ont connu une saison et des playoffs difficiles. Logiquement, l’équipe de LeBron James et Anthony Davis va chercher à ajouter un autre gros nom cet été. Parmi les free agents, les noms de Kyle Lowry et DeMar DeRozan reviennent…

Les Milwaukee Bucks décuvent à peine que le reste de la NBA est déjà en train de réfléchir au meilleur moyen de les déloger de leur nouveau trône. Même si Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont gagné sans être une « Super Team », l’objectif des contenders va être de se renforcer du mieux possible.

Parce qu’il n’y aura pas chaque année une cascade de blessures chez les superstars. Parce que beaucoup d’équipes sont déjà lourdement armées. Et également parce qu’une équipe comme les Brooklyn Nets a mis la barre tellement haut que seules la surenchère et la fuite en avant semblent être une solution pour les GMs.

Avec un LeBron James vieillissant et un Anthony Davis au physique fragile, les Los Angeles Lakers comptent donc être bien actif cet été. Problème, la free agency NBA 2021 ne regorge pas non plus d’un nombre illimité de talents. Si l’on ne parle que d’unrestricted free agents, les trois plus gros noms sont Mike Conley, Kyle Lowry et DeMar DeRozan.

Kyle Lowry ou DeMar DeRozan en 3ème option aux Los Angeles Lakers ?

On est loin de 2019 avec les Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving et Jimmy Butler. Mais les free agents de cette année ont tout de même de quoi améliorer drastiquement les rosters d’équipes ayant déjà deux stars. Et donc de bouleverser le paysage NBA.

Et à ce jeu-là, une équipe comme les Los Angeles Lakers devrait bien s’en sortir. Il se murmure en effet que deux des trois principaux free agents aimeraient rejoindre la franchise californienne. Broderick Turner du LA Times assure en effet que DeMar DeRozan et Kyle Lowry se verraient bien à LA :

« DeMar DeRozan, qui a brillé à Compton High et USC, se serait intéressé de revenir chez lui pour jouer aux Lakers, même si c’est pour moins que les 27,7 millions de dollars qu’il a gagné la saison dernière à San Antonio, selon des personnes qui ne sont pas autorisées à parler publiquement du sujet. Même si les Lakers n’ont pas acquis Kyle Lowry à la trade deadline, il reste intéressé à l’idée de les rejoindre, selon des personnes connaissant la situation », écrit-il.

A suivre donc. Sachant que la franchise aimeraient bien attirer Chris Paul s’il choisit de ne pas poursuivre aux Suns. Bref, les Los Angeles Lakers devraient être compétitifs l’an prochain…

