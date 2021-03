Lou Williams, ses confessions touchantes sur son départ des Clippers

Lou Williams a failli dire stop. A 34 ans, l'arrière a très mal vécu son trade des Los Angeles Clippers aux Atalanta Hawks. Totalement investi dans le projet de la franchise californienne, le vétéran n'avait donc pas senti venir cet échange.

Pour sa première apparition devant les médias depuis son recrutement aux Hawks, Williams a ainsi réalisé des confessions touchantes. Marqué, il a préfère prendre son temps avant de rejoindre les Hawks pour se lancer "correctement" dans cette nouvelle aventure.

"Ça fait mal. Je me suis beaucoup investi à Los Angeles. Nous avons eu quelques succès. Nous préparions une autre campagne de Playoffs, une campagne probablement pour le titre. C'était vraiment ma mentalité. Je pensais réellement finir la saison là-bas.

J'ai toujours l'impression que je peux jouer à un haut niveau. Ici, je crois pouvoir aider cette équipe. Je n'avais pas envie de regarder, plus tard, en arrière et me dire que j'avais pris ma retraite trop tôt. Je ne voulais pas me demander ce que j'aurais pu faire ici.

Donc c'est une opportunité de finir la saison avec les Hawks, et on verra. Ensuite, j'ai eu besoin de plusieurs jours pour venir. Je voulais avoir un état d'esprit positif à mon arrivée. Je ne voulais pas donner le sentiment aux autres gars que je ne voulais pas être ici.

Car il n'y a rien de personnel avec les Hawks. J'avais besoin de temps pour faire le meilleur choix à ce moment de ma carrière. Maintenant je suis ici, je suis prêt", a ainsi confié Lou Williams.