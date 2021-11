Lou Williams n’a pas aimé qu’on parle de son ménage à trois

Outre sa tristesse d'avoir dû quitter Los Angeles et la probabilité qu'il s'agisse de sa dernière saison en NBA, Lou Williams a évoqué un sujet un peu plus piquant, lors de son entretien avec Taylor Rooks de Bleacher Report. Il y a quelques années, Williams s'affichait publiquement avec deux femmes, sans nier qu'il vivait une sorte de ménage à trois. De là est née une sorte de culte et de légende autour du triple 6e homme de l'année.

Sauf que si les internautes - et nous, il faut bien le reconnaître - se sont amusés de la situation, Lou Williams a beaucoup moins apprécié de voir sa vie privée dévoilée au grand jour.

"Tout le monde n'était pas censé savoir ça. C'est arrivé, c'est quelque chose qui a existé, mais ça m'a agacé de ne plus pouvoir contrôler ce qui était dit à ce sujet. Les gens ont même commencé à dire qu'elles étaient soeurs et tout ça... C'était ridicule. Je n'ai pas aimé la manière dont on a parlé d'elles et dont elles ont été vues. Ces deux femmes sont les mères de mes enfants. Ce ne sont pas des filles qui passaient par là. Il y a des enfants dans cette histoire et elles s'en occupent".

Il y a effectivement eu une période où Lou Williams a fréquenté à la fois Ashley Henderson and Rece Mitchell, quel qu'ait pu être le cadre de ce triangle apparemment consenti. En 2018, Henderson semble avoir mis un terme à cette relation.

Lou Williams a pleuré quand les Clippers l'ont tradé, il se prépare à dire stop