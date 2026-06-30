Lu Dort conservé par le Thunder… pour le moment

Le Oklahoma City Thunder a activé l’option à 17 millions de Lu Dort malgré une baisse de production de la part du Canadien l’an dernier.

Lu Dort avouait après l’élimination lors des derniers playoffs qu’il espérait rester au Oklahoma City Thunder. La franchise est celle qui lui a donné sa chance en le lançant en NBA en 2019 alors qu’il n’avait pas été drafté. Il y est resté depuis, assistant de près à l’émergence de son équipe sacrée championne en 2025. Mais après avoir été un élément essentiel du groupe, l’ailier de 27 ans, encore titulaire la saison dernière, voit son statut contesté par la progression de Cason Wallace par exemple. Il n’est évidemment plus intouchable à OKC et on se demandait même si le front office n’allait pas faire des économies en s’en séparant.

Le vœu du joueur a été exaucé. Le Thunder a activé l’option à 17 millions de dollars pour le conserver la saison prochaine. Mais ça ne veut pas dire qu’il finira forcément l’année avec ses compères Shai Gilgeous-Alexander et compagnie. En effet, le fait d’activer l’option témoigne en partie de la volonté de ses dirigeants de ne pas le prolonger au-delà de 2027. Lu Dort devient de ce fait un trade asset avec son contrat expirant.

S’il performe, il pourrait finir la saison avec Oklahoma City et éventuellement regagner une bague. S’il déçoit, il pourrait servir de variable d’ajustement en cours de saison, notamment au moment de la deadline.

Dort a connu l’une de ses plus mauvaises saisons en carrière l’an dernier. Il shootait à 38% de réussite aux tirs pendant la régulière et ses minutes ont été nettement réduites pendant les playoffs.

Lu Dort, premier sacrifié au Thunder ?