Lu Dort, premier sacrifié au Thunder ?

Tant qu’ils gagnaient, les questions sur les différentes décisions à prendre au sujet des joueurs du Oklahoma City Thunder restaient sur le côté. Mais elles vont être au cœur de l’intersaison après la défaite des champions en titre en finales de Conférence à l’Ouest. La note pourrait être très salée si les dirigeants décident de conserver tout le monde. Si le nom de Chet Holmgren circule déjà dans le flot des rumeurs, surtout en raison de son Game 7 fantomatique contre Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs, il paraît hautement improbable que la franchise se sépare de l’un de ses cadres. En revanche, Lu Dort est peut-être plus à même de quitter le groupe cet été. Lui indique déjà qu’il voudrait évidemment rester.

« Il n’y a pas eu de conversation [avec le front office] pour le moment. Je crois beaucoup en cette organisation et en Sam [Presti, le GM]. Je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui a été fait pour moi jusqu’à aujourd’hui. Je veux rester ici. Cette ville et cette franchise m’ont façonné en tant que joueur. Mon objectif principal est de rester ici », confie l’intéressé.

Les cartes ne sont pas entre ses mains. Le Thunder dispose d’une option sur la prochaine saison de Lu Dort. Pour un montant de 18,2 millions. Si elle ne l’active pas, elle libérerait instantanément de la masse sous le Cap. Mais elle peut aussi ensuite lui offrir une nouvelle prolongation sur une durée plus longue à un salaire plus réduit. Ou alors elle peut le conserver un an de plus, soit pour repousser la décision, soit pour le transférer.

Les notes de cette série épique entre les Spurs et le Thunder

Non drafté, le joueur de 27 ans a beaucoup progressé depuis son arrivée à Oklahoma City en 2019. Il s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue sur l’homme tout en développant un tir extérieur correct (35% en carrière). Mais il n’a pas pesé du tout lors de cette série contre San Antonio, à l’inverse de Cason Wallace. Ce dernier, plus jeune, est éligible à une extension cet été. Peut-être que les dirigeants voudront faire un choix entre les deux.

Le Thunder peut aussi se séparer d’Isaiah Joe et d’Aaron Wiggins, qui ont très peu joué en finales de Conférence, pour garder Lu Dort. Soit sur le salaire réduit mentionné, soit sur son année à 18 millions de dollars.