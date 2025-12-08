Luka Doncic admet l’un de ses objectifs pour la saison

Régulier dans ses performances au plus haut niveau, Luka Doncic espère avoir un shot pour le MVP cette saison. La concurrence est féroce.

Encore une soirée impressionnante sur le plan statistiques pour Luka Doncic. En plus de ses 31 points, le Slovène a ajouté 15 rebonds et 11 passes décisives contre les Philadelphia Sixers. Si LeBron James a été particulièrement clutch en marquant 10 points de suite dans le money time, c’est son coéquipier qui a scellé la victoire des Los Angeles Lakers (112-108) sur la ligne des lancers-francs. Une prestation digne d’un MVP. Un trophée qu’il admet vouloir remporter.

« Je joue juste mon jeu parce qu’on ne sait jamais ce qu’il va se passer », confie l’intéressé. « Bien sûr que je le veux. Je pense que n’importe qui qui joue au basket rêve de ça. On verra. »

Il faut dire que le niveau est extrêmement relevé entre les principaux favoris au trophée que sont Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et donc Luka Doncic. Giannis Antetokounmpo semble potentiellement hors course suite à sa nouvelle blessure et les mauvais résultats des Milwaukee Bucks. Doncic peut représenter un vent de fraîcheur pour les votants, qui ne voudront peut-être pas récompenser à nouveau le Serbe ou le Canadien. Tous les deux réalisent tout de même des saisons absolument fantastiques.

Mais l’ancien prodige du Real Madrid n’est pas en reste. Il est actuellement le meilleur marqueur de la ligue avec 35 points par match. Il est même assez nettement en tête. Il prend aussi plus de 9 rebonds et distribue plus de 9 passes décisives chaque soir. Ses Lakers sont deuxièmes à l’Ouest avec 17 victoires en 23 matches. Si on ajoute le côté narration avec un Luka piqué dans son orgueil suite à son transfert, qui débarque dans la condition physique de sa vie et truste les sommets toute la saison, ça donne une belle histoire à raconter tout en étant de sérieux arguments pour décrocher son premier MVP.