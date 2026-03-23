Luka Doncic réalise une série exceptionnelle avec les Lakers et rejoint Wilt Chamberlain dans une performance historique en NBA.

La série exceptionnelle de Luka Doncic s’est poursuivie… et elle a pris une dimension encore plus historique. Le leader des Los Angeles Lakers a validé dimanche un niveau de domination que seul Wilt Chamberlain avait connu auparavant.

Une série totalement hors norme

Sur la série actuelle de neuf victoires consécutives des Lakers, Doncic tourne à 40 points de moyenne, avec près de 50 % au tir et plus de 40 % à trois points.

À cela s’ajoutent 8,4 rebonds et 7,4 passes décisives, confirmant son impact total sur le jeu.

Un club extrêmement fermé

Avec de telles statistiques, Luka Doncic est devenu le seul joueur de l’histoire avec Wilt Chamberlain à avoir affiché plus de 40 points de moyenne sur une série de neuf victoires.

Une performance qui le place donc dans une catégorie historique rarissime.

Un leader en pleine mission

Au-delà des chiffres, Doncic porte littéralement les Lakers dans ce sprint final de saison régulière.

Entre scoring, création et gestion des moments chauds, le Slovène est au cœur de la dynamique actuelle de Los Angeles.

Des Lakers lancés vers les playoffs

Grâce à cette série, les Lakers occupent désormais la 3e place de la conférence Ouest avec un bilan de 46-25.

Ils s’apprêtent à affronter les Detroit Pistons, leaders à l’Est, dans un duel qui pourrait encore renforcer la candidature MVP de Doncic.

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