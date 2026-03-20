Luka Doncic sur ses 60 points : « J’en ai eu la chair de poule »

Il y a des soirs où tout semble écrit d’avance. Et puis il y a ceux où une star décide de réécrire le scénario à lui tout seul. Luka Doncic a livré l’une des performances les plus marquantes de la saison face au Miami Heat. Avec 60 points, le meneur des Los Angeles Lakers a porté son équipe vers une huitième victoire consécutive.

Face au Miami Heat, le Slovène a tout simplement été injouable. Dès les premières minutes, on a senti qu’il était dans une de ces zones où tout devient possible. Step-backs longue distance, pénétrations en contrôle total, fautes provoquées à la chaîne… Miami a tout essayé, sans jamais vraiment trouver la solution.

Résultat final : 60 points, avec une efficacité impressionnante (18/30, 9/17 à 3-pts), mais surtout une domination constante sur l’ensemble de la rencontre. Chaque possession ou presque passait par lui, et chaque séquence donnait le sentiment que le match pouvait basculer encore un peu plus en faveur des Lakers.

« Je veux dire, c'est clair qu'on est fatigué, mais je pense que c'était surtout une question de mental », a expliqué Doncic. « Comme l'a dit JJ (Redick) avant le match : "C'est un jeu mental." Et c'est exactement ça. Il faut juste se dire qu'on n'est pas fatigué et continuer à se battre. »

Et pourtant, le début de match n’avait rien d’une promenade de santé. Les Lakers ont été bousculés, parfois dominés, laissant même le Heat prendre jusqu’à une quinzaine de points d’avance. Mais comme souvent cette saison, Los Angeles a trouvé une réponse… et cette réponse s’appelait Luka Doncic.

Progressivement, le Slovène a repris le contrôle du rythme. Un tir primé pour stopper l’hémorragie, une pénétration pour relancer la machine, puis une série de possessions où il a littéralement pris feu. À mesure que les minutes passaient, la défense du Heat s’est mise à reculer, à hésiter, à subir.

« J’essaie juste de jouer mon jeu. »

Une phrase simple, presque anodine, mais qui résume parfaitement son approche. Parce que dans ce match, Doncic n’a jamais semblé forcer. Tout paraissait naturel, fluide, presque facile.

Dans son sillage, les Lakers ont fini par renverser la rencontre, avant de prendre définitivement l’ascendant dans le quatrième quart-temps. La victoire (134-126) vient valider une dynamique impressionnante : huit succès consécutifs pour Los Angeles, qui monte clairement en puissance au meilleur moment de la saison.

LeBron James n’est pas en reste, avec un match complet (19 points, 15 rebonds, 10 passes), preuve que l’équilibre collectif reste bien présent malgré la performance XXL de son coéquipier.

Mais ce match restera avant tout celui de Luka Doncic. Parce qu’au-delà des 60 points, c’est la manière qui interpelle. Cette capacité à dicter le tempo, à faire plier une défense pourtant réputée solide, à enchaîner les actions décisives sans jamais donner l’impression de s’épuiser.

Et là, contre toute attente, le public du Miami Heat s'est mis à scander « MVP ! MVP ! » pour Doncic.

« C'était vraiment impressionnant, surtout pour un match à l'extérieur à Miami », a déclaré Doncic. « Entendre tout le public scander "MVP", c'est ce que tout joueur rêve d'entendre, je pense. ... J'en ai eu la chair de poule, c'était donc un moment vraiment spécial. »

Lorsque le buzzer final a retenti, ses coéquipiers se sont rassemblés autour de lui pour célébrer son quatrième match avec plus de 40 points au cours des huit derniers matchs.

« C'est ça qui compte avant tout », a déclaré Doncic à propos de la réaction de son équipe. « Quand on voit tout le monde faire la fête sur le banc... ça montre qu'on tient vraiment les uns aux autres. Et c'est ce que font les grandes équipes. Ça me fait chaud au cœur de les voir célébrer mon match à 60 points. »

D’autant que cette performance s’inscrit dans une série impressionnante : le Slovène est en train d’enchaîner les cartons offensifs, confirmant qu’il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus dominants de la ligue.

« Il a vraiment élevé son niveau de jeu à un moment crucial pour notre équipe », a déclaré Redick à propos de Doncic. « Il a permis à ses coéquipiers de mieux jouer. Je pense qu'il règne une grande confiance entre nous tous, entraîneurs, coéquipiers, quand il mène nos équipes à la victoire. Il a été fantastique, et je pense qu'il fait partie des meilleurs et qu'il devrait être en lice pour le titre de MVP. »

En effet, meilleur marqueur de la saison au sein d'une équipe qui est remonté à la troisième place de la conférence Ouest avec un bilan flatteur de 45 victoires pour 25 défaites, Luka Doncic joue peut-être le meilleur basket de sa carrière et pourrait assez logiquement être élu MVP. En tout cas, ce vote ne choquerait plus personne dorénavant.

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