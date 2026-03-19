Pris à partie par un fan des Rockets, Luka Doncic a répondu en plein match… avant de le faire taire avec une énorme performance.

Ambiance tendue à Houston… mais rapidement calmée par Luka Doncic. Lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Houston Rockets (124-116), le Slovène a remis un fan un peu trop bruyant à sa place.

Un fan trop bavard… dès le début du match

Tout commence dans le premier quart-temps. Après quelques tirs manqués, Doncic devient la cible d’un spectateur particulièrement démonstratif.

« Un gars disait n’importe quoi, il me montrait sa… Laisse tomber », a expliqué Luka, avant de s’interrompre, sans doute pour préserver nos oreilles chastes.

Le meneur des Lakers précise que l’échange a débuté très tôt.

« C’était dans le premier quart-temps, après mes quatre premiers tirs ratés. Il a commencé à parler, et je l’ai entendu. »

Une réponse… qui fait mouche

Plutôt que d’ignorer, Doncic a choisi de répondre. Et visiblement, cela a suffi. Interrogé sur ce qu’il avait dit au fan, il a simplement lâché, sourire en coin :

« Hors caméra. C’était en anglais. Je me suis assuré qu’il comprenne. »

Résultat : le fan s’est rapidement fait beaucoup plus discret.

Une performance XXL dans la foulée

Motivé ou non par cet échange, Doncic a ensuite livré une prestation énorme avec 40 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.

De quoi prolonger la dynamique des Lakers, désormais sur une série de sept victoires consécutives, et solidement installés à la 3e place de l’Ouest (44-25).

Luka, en mode patron

En pleine campagne MVP, Doncic continue d’imposer son tempo… sur le parquet comme en dehors.

« C’est juste le début de quelque chose de beau. »

Et visiblement, même les fans adverses finissent par se taire.

Luka Doncic was bored, but a fan decided to talk trash 👀 Big mistake 🔥🔥pic.twitter.com/qUPs2lRlBw — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) March 19, 2026