Ambiance tendue à Houston… mais rapidement calmée par Luka Doncic. Lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Houston Rockets (124-116), le Slovène a remis un fan un peu trop bruyant à sa place.
Un fan trop bavard… dès le début du match
Tout commence dans le premier quart-temps. Après quelques tirs manqués, Doncic devient la cible d’un spectateur particulièrement démonstratif.
« Un gars disait n’importe quoi, il me montrait sa… Laisse tomber », a expliqué Luka, avant de s’interrompre, sans doute pour préserver nos oreilles chastes.
Le meneur des Lakers précise que l’échange a débuté très tôt.
« C’était dans le premier quart-temps, après mes quatre premiers tirs ratés. Il a commencé à parler, et je l’ai entendu. »
Une réponse… qui fait mouche
Plutôt que d’ignorer, Doncic a choisi de répondre. Et visiblement, cela a suffi. Interrogé sur ce qu’il avait dit au fan, il a simplement lâché, sourire en coin :
« Hors caméra. C’était en anglais. Je me suis assuré qu’il comprenne. »
Résultat : le fan s’est rapidement fait beaucoup plus discret.
Une performance XXL dans la foulée
Motivé ou non par cet échange, Doncic a ensuite livré une prestation énorme avec 40 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.
De quoi prolonger la dynamique des Lakers, désormais sur une série de sept victoires consécutives, et solidement installés à la 3e place de l’Ouest (44-25).
Luka, en mode patron
En pleine campagne MVP, Doncic continue d’imposer son tempo… sur le parquet comme en dehors.
« C’est juste le début de quelque chose de beau. »
Et visiblement, même les fans adverses finissent par se taire.
Luka Doncic was bored, but a fan decided to talk trash 👀
Big mistake 🔥🔥pic.twitter.com/qUPs2lRlBw
— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) March 19, 2026
Luka Doncic stole the ball from Kevin Durant and shit talked a Rockets fan while dribbling up the court pic.twitter.com/H4fqJfQl8L
— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 19, 2026