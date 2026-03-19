Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Celtics : 99-120

Thunder @ Nets : 121-92

Blazers @ Pacers : 127-119

Raptors @ Bulls : 139-109

Jazz @ Wolves : 111-147

Clippers @ Pelicans : 109-124

Hawks @ Mavs : 135-120

Nuggets @ Grizzlies : 118-125

Lakers @ Rockets : 124-116

- Les Lakers ont conquis une 7e victoire de suite et une 10e en 11 matches en allant gagner à Houston cette nuit. Luka Doncic (40 pts, 10 rbds, 9 asts) et LeBron James (30 pts) ont fait une énorme partie symbolisée par une fin parfaite où, alors que le score était serré (+4), les deux hommes ont combiné pour un alley-oop tonitruant, avant que KD ne perde la balle et n’offre à Doncic un panier à 3 pts pour régler l’addition.

- Après 8 défaites de suite, Memphis s’est offert une victoire de prestige face à Denver, notamment grâce à Ty Jerome (21 pts). Nikola Jokic a commis plus de pertes de balle (10) qu’il n’a délivré de passes décisives (9)

- Les JayJay, Brown (32 pts) et Tatum (24 pts, 10 rbds) ont joint leurs forces comme à la bonne époque pour permettre à Boston de battre facilement (+21) des Warriors démunis. Kristaps Porzingis a été chaudement applaudi pour son premier match au TD Garden depuis son trade vers Atlanta la saison dernière.

- Atlanta est allé chercher une 11e victoire de suite à Dallas, avec les mêmes ingrédients que ces dernières semaines avec une pincée de Nickeil Alexander-Walker (22 pts), un zest de CJ McCollum (24 pts), saupoudré d’un double-double de Jalen Johnson (17 pts, 11 rbds).

- Shai Gilgeous-Alexander a poursuivi sa série avec un match à 20 pts pile poil en seulement 3 QT lors de la trop facile victoire du Thunder à Brooklyn. Jared McCain (26 pts) s’est régalé en sortie de banc, alors que Nolan Traoré (13 pts, 6 asts) est le seul titulaire des Nets à avoir été productif.

- Portland a infligé une 15e défaite de suite à Indiana, en se rapprochant mathématiquement de l’obtention d’un ticket pour le play-in. Deni Avdija (32 pts) et Donovan Clingan (28 pts) ont été les plus é vue chez les Blazers, où Sidy Cissoko a joué 10 minutes pour 2 pts et 4 asts.

- Les Raptors ont totalement roulé sur les Bulls en comptant jusqu’à 38 pts d’avance. RJ Barrett a fini meilleur marqueur de Toronto avec 23 pts. Après 5 TD en 7 matches, Josh Giddey a été éteint par la défense canadienne.

- Même sans Anthony Edwards, Minnesota a disposé du Jazz avec une bonne répartition des tâches entre Ayo Dosunmu (23 pts), Jaden McDaniels (21 pts) et Rudy Gobert (21 pts, 12 rbds, 2 blks). Les Wolves ont survécu aux 41 pts de l’excellent Brice Sensabaugh.

- La présence de Kawhi Leonard et une avance précoce de 18 pts n’ont pas suffi aux Clippers, renversés par les Pelicans à New Orleans. Saddiq Bey (23 pts) et Dejounte Murray (17 pts, 11 asts) ont sonné la charge pour des Pels imprenables à domicile en ce moment.