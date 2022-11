Luka Doncic, l’homme qui banalise l’exceptionnel en NBA

Sans le moindre doute, Luka Doncic est l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Et même avec des Dallas Mavericks très moyens (10 victoires et 10 défaites), le Slovène s'impose comme l'un des candidats sérieux pour le titre de MVP.

Pour autant, avec les difficultés des Texans, le talent de 23 ans n'échappe pas aux débats. Notamment pour son jeu, qui vampirise énormément le ballon. Mais a-t-il vraiment une équipe assez forte autour de lui pour jouer autrement ? Une question qui divise.

En attendant, Doncic continue d'affoler les compteurs. Des performances exceptionnelles à répétition. Des copies XXL banalisées pour le natif de Ljubljana, qui est pourtant le seul à évoluer à un tel niveau.

Luka Doncic affole les compteurs

Pour aider les Mavs à faire chuter les Golden State Warriors (116-113) la nuit dernière, Doncic a ainsi compilé : 41 points, 12 passes décisives et 12 rebonds. Un énorme triple-double à plus de 40 points. Cette saison, l'ancien Madrilène a déjà effectué une telle performance à trois reprises.

Tous les autres joueurs de la NBA ? 0. C'est dire la domination du leader texan. Est-ce que ses statistiques sont "boostées" par un style omnipotent à la "James Harden" ? Très probablement. Et en même temps, il n'a jamais caché que le barbu version Houston Rockets représentait l'un de ses modèles.

Mais les problèmes rencontrés par les Mavs et son style (qui peut diviser) ne doivent pas minimiser ses prestations. Car elles restent ahurissantes, même à l'échelle d'une NBA où les chiffres font régulièrement l'histoire.

"Ça devient ennuyeux. Je veux dire, j’ai envie de voir quelque chose de différent. Peut-être qu’il peut le faire avec sa main gauche... Je plaisante. Écoutez, il est l'un des meilleurs au monde, et c'est ce qu'il fait. Certains d'entre nous peuvent le prendre pour acquis. Cet homme est spécial", a répondu son coach Jason Kidd.

D'ailleurs, avec ce 5ème triple-double en carrière à plus de 40 points, Doncic commence petit à petit à se faire une place dans l'histoire de la Ligue. Dans ce domaine, on retrouve seulement devant lui 4 hommes : Oscar Robertson, Russell Westbrook, LeBron James et bien évidemment Harden.

Podcast #66 – Luka Doncic se “jameshardenise”, info ou intox ?

Seul au monde ?

Sur cette rencontre, Doncic a encore prouvé sa capacité à prendre les choses en mains. Car si les critiques sur son jeu peuvent s'entendre, impossible de lui reprocher un manque d'impact. Le Slovène ne fait pas des stats juste pour faire des stats.

On ne peut pas non plus lui reprocher de disparaître dans les moments chauds. Ou en Playoffs (la comparaison avec un autre joueur serait purement fortuite). Une tendance qui permet à Dallas de croire à un avenir radieux sous son leadership.

En tout cas, à l'image du discours de Stephen Curry, Doncic incarne un problème quasiment impossible à résoudre pour ses adversaires.

"Sa taille et son habileté à manier le ballon vous tiennent en haleine tout au long du match. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il est un marqueur à tous les niveaux, vous devez vous préoccuper de tout. Ensuite, sa vision du terrain est évidemment irréelle. C'est un package offensif, à la fois un meneur et un marqueur, quand il rentre ses tirs comme ce soir, c’est difficile. Tu tentes de lui retirer une solution, mais il peut s’adapter action après action", a jugé le patron des Warriors.

En l'état, malgré des performances individuelles dingues, Doncic ne permet pas à Dallas de jouer dans la cour des grands. Est-il en partie responsable de cette situation en monopolisant la gonfle ? Probablement.

Est-ce qu'il pourrait s'adapter en cédant le ballon à certains de ses coéquipiers à la création ? Certainement. Est-ce que les Texans seraient du coup des candidats au titre ? Non. Il manque d'un vrai lieutenant pour l'épauler. En tout cas, le salut des Mavs viendra de Luka Doncic.

Luka Doncic rassure les fans des Mavericks sur son avenir