Luka Doncic blessé et out une semaine, Austin Reaves va pouvoir (devoir) scorer

. Touché à la jambe et au doigt, Luka Doncic sera absent au moins une semaine. Les Los Angeles Lakers sont déjà privés de LeBron James.

Si sur le plan comptable, les Los Angeles Lakers ont démarré avec deux victoires en trois matches, le début de saison n’est pas optimal puisque les deux superstars LeBron James et Luka Doncic sont blessées. Aucun des deux leaders offensifs ne reviendra avant novembre.

Le King souffre d’une sciatique et son coéquipier vient d’être annoncé forfait pour au moins une semaine en raison d’une contusion à la jambe et d’une luxation au doigt.

Il n’a pas joué contre les Sacramento Kings dimanche soir. Leurs absences profitent à Austin Reaves, bombardé aux commandes de l’attaque californienne. Et quelle performance de l’arrière la nuit dernière ! Ses 51 points, 11 rebonds et 9 passes ont porté les Angelenos.

Il a notamment inscrit 15 points dans le quatrième quart-temps. Il va désormais devoir montrer qu’il est à même de reproduire des prestations de patron pour guider sa franchise en attendant les retours des deux All-Stars. Un statut auquel Reaves pourrait d’ailleurs prétendre cette saison. Rappelons aussi qu’il pourra signer un nouveau contrat l’été prochain.

Luka Doncic avait commencé très fort la saison en postant 43 et 49 points avant de se blesser. Les performances individuelles des deux joueurs donnent envie d’être optimiste pour la suite, une fois que tout le monde sera en bonne santé.

