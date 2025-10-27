Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Spurs : 107-118

Celtics @ Pistons : 113-119

Bucks @ Cavs : 113-118

Knicks @ Heat : 107-115

Hornets @ Wizards : 139-113

Pacers @ Wolves : 110-114

Raptors @ Mavs : 129-139

Blazers @ Clippers : 107-114

Lakers @ Kings : 127-120

- Les Spurs sont à 3-0 et on n'en attendait pas moins d'eux avec la réception de Brooklyn en début de soirée. Par contre, San Antonio s'est fait quelques frayeurs après avoir failli dilapider une avance de 26 points en deuxième mi-temps. Victor Wembanyama, qui avait commencé en douceur, a compilé 31 points, 14 rebonds et 6 contres, tout en ne shootant qu'à 8/21 et en ratant cinq lancers. Les Spurs peuvent remercier Dylan Harper (20 pts, 8 asts, 6 rbds, 0 TO et +33), impressionnant de maturité et de justesse, notamment dans le 4e quart-temps pour calmer les ardeurs des Nets. La franchise a affiché une nouvelle bannière en hommage à Gregg Popovich et ses 1 390 victoires en carrière en saison régulière.

L'expérience Wembanyama, ce sont des actions de ce genre.

VICTOR WEMBANYAMA IS NOT REAL.pic.twitter.com/hkX4zZz77s — Legion Hoops (@LegionHoops) October 26, 2025

- Pas de LeBron James, toujours en phase de reprise, pas de Luka Doncic, dont on a appris l'absence pour une semaine (doigt + jambe)... Le déplacement des Lakers à Sacramento sentait le bourbier. C'était sans compter la présence d'Austin Reaves, qui s'est dit que le moment était bien choisi pour sortir le meilleur match de sa carrière en NBA. Los Angeles l'a emporté (127-120) sur le parquet des Kings avec... 51 points, dont quatre lancers décisifs dans le money time, de Reaves. L'outsider - non drafté à son arrivée dans la ligue il y a maintenant 4 ans - a aussi frôlé le triple-double avec 11 rebonds et 9 passes, avec un impressionnant 21/22 sur la ligne.

Austin Reaves went OFF tonight 🤯 51 POINTS (career-high)

11 REBOUNDS

9 ASSISTS

6 TRIPLES

W He is the FIFTH @Lakers player this century to score 50+ POINTS in a game ‼️ pic.twitter.com/XvER3NqImq — NBA (@NBA) October 27, 2025

Sur les 40 dernières années, seuls trois autres joueurs ont sorti une telle ligne de stats en NBA : Luka Doncic, Russell Westbrook (deux fois) et James Harden (deux fois). Le seul Laker à l'avoir fait auparavant était le mythique Elgin Baylor en... 1963.

- Les Celtics sont à 0-3 après leur défaite (119-113) à Detroit, confirmant les craintes d'une entame de saison compliquée. Malgré les 41 points de Jaylen Brown et une avance de 17 points en première mi-temps, Boston a plié face à des Pistons qui ont été remarquables sur rebonds offensifs et ont pu compter sur les apports de Cade Cunningham (25 pts), Jalen Duren (24 pts), Ausar Thompson (21 pts) et Tobias Harris (18 pts).

- Autre perf de taille un peu vaine, celle de Giannis Antetokounmpo contre Cleveland. La superstar des Bucks était un peu trop seule et ses 40 points, 14 rebonds et 9 passes n'ont pas suffi. Les Cavs ont eu plus de sang froid en fin de match, notamment Donovan Mitchell qui a marqué 10 de ses 24 pts dans le 4e quart-temps.

- Pour leur premier match à domicile depuis l'arrestation de Terry Rozier, les joueurs du Heat ont confirmé qu'ils étaient mentalement dans le coup. Miami s'est payé New York, grâce à une super prestation de Norman Powell (29 pts), un double-double de Bam Adebayo (19 pts, 13 rbds) et un apport intéressant de Jaime Jaquez Jr (17 pts), bien plus tranchant que lors sa curieuse saison sophomore l'an dernier. Erik Spoelstra a placé ce début de saison sous le signe de l'attaque, puisque jamais une équipe du Heat n'avait marqué autant de points en cumulé (382) sur les trois premiers matches d'une saison. Les 37 points de Jalen Brunson et le double-double de KAT (15 pts, 18 rbds) n'ont pas suffi aux Knicks. Guerschon Yabusele a joué 16 minutes en sortie de banc pour 2 points et 6 rebonds à 1/6.

- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün ont contribué à la large victoire des Hornets à Washington contre leur compatriote Alex Sarr (21 pts, 5 rbds, 4 asts, 3 blks), encore auteur d'une bonne copie malgré la défaite. Diabaté a fini en double-double (12 pts, 10 rbds, 2 blks, +12), Salaün apportant lui 4 points, 7 rebonds, 2 interceptions et 1 contre à +22 en 6 minutes. Le grand acteur du succès de Charlotte reste quand même LaMelo Ball, auteur d'un gros triple-double avec 38 points, 13 passes et 13 rebonds à 13/25. Quand il ne prend pas de tirs hasardeux et que ses chevilles tiennent le coup, c'est quand même un drôle de joueur de basket...

LaMelo Ball was a STANDOUT in Charlotte's win tonight: 🐝 38 PTS

🐝 13 AST

🐝 13 REB He becomes the 1st player in @hornets franchise history to record a 35-point triple-double! pic.twitter.com/LoblZmIMzW — NBA (@NBA) October 27, 2025

- Les Pacers, qui sont à 0-3, comme Boston, sont poissards dans ce début de saison. Indiana a dû affronter Minnesota sans trois de ses arrières principaux, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard et TJ McConnell, tous les trois blessés. Malgré ça, les finalistes en titre ont livré une grosse bataille face à des Wolves qui ont eux perdu Anthony Edwards après 3 minutes de jeu en raison de douleurs aux ischios. Revenus à deux points à 42 secondes de la fin après un panier à 3 points de Pascal Siakam (33 pts), les Pacers ont tout de même fini par perdre (114-110). Jaden McDaniels a été clutch avec un panier 20 secondes plus tard pour plier l'affaire. Julius Randle a inscrit 31 points et Rudy Gobert a enregistré un double-double costaud (14 pts, 19 rbds).

- Cooper Flagg et les Mavs ont signé leur première victoire de la saison. Dallas l'a emporté à domicile (139-129) face à Toronto, avec 22 points du n°1 de la Draft 2025, qui a signé quelques actions importantes dans le run qui a permis aux Texans de se détacher. Anthony Davis a ajouté 25 points et 10 rebonds pour le premier d'une série de trois matches de suite à la maison.

Flagg a eu l'outrecuidance de mettre sur un poster mon cousin de Géorgie, "Mamu", sur ce dunk en contre-attaque.

OMG COOPER FLAGG POSTER 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/UsoSRbHHzq — Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2025

- Tiago Splitter a connu la défaite pour la première fois comme head coach des Trail Blazers. Portland a perdu sur le parquet des Clippers, nettement plus intéressants depuis deux matches après leur cagade contre le Jazz en ouverture. Menés de 5 points à la pause, les Californiens ont pris le contrôle du match après le repos avec un très bon Kawhi Leonard (30 pts, 10 rbds) et un double-double (20 pts, 13 asts) de James Harden notamment. Nicolas Batum a joué 13 minutes pour 3 points, 3 interceptions et 2 contres.