Luka Doncic cite les deux défenseurs qui lui filent des maux de tête

Dans une interview, Luka Doncic a désigné les deux défenseurs qui lui ont donné le plus de mal depuis son arrivée en NBA.

Depuis son arrivée en NBA, Luka Doncic fait face à de nombreux défenseurs. Tous ont probablement fait des cauchemars à l’idée de l’affronter. Pourtant certains arrivent à le gêner, au moins un peu. Dans son fameux entretien avec Jason Gay du Wall Street Journal, le joueur des Los Angeles Lakers a nommé les deux joueurs qui lui causent les « plus gros maux de tête ». Et il s’agit de Marcus Smart et Herb Jones.

Deux noms qui ont du sens compte tenu des profils défensifs de ces deux joueurs. Marcus Smart a fait une grande et longue carrière grâce à ses énormes aptitudes en défense. Dur sur l’homme, fort également off-ball, il est aussi capable de défendre des joueurs de plus grande taille, malgré la sienne, plus limitée (un généreux mètre 90). Et il est notamment capable de tenir les extérieurs qui l’amènent près du panier.

Malgré son âge, et les nombreux matches manqués ces deux dernières années, sa défense reste encore très bonne.

Marcus Smart's defense has been legit in a lot of areas even over the past several seasons. His rebounding has always been a huge weak spot. pic.twitter.com/jLgSzztp7o — Cranjis McBasketball (@Tim_NBA) July 19, 2025

Bref, Marcus Smart a visiblement toujours donné du fil à retordre à un Luka Doncic qui n’aura plus à l’affrnter. Du moins en match, puisque l’ancien des Boston Celtics a rejoint les Los Angeles Lakers cet été. Grâce notamment au Slovène qui a pris soin de le convaincre de venir.

Herb Jones, de son côté, est l’une des rares satisfactions des New Orleans Pelicans ces dernières années. En 2024, il a fini cinquième au vote du Defensive Player of the Year et été nommé dans la All-Defensive First Team. Grâce notamment à une envergure impressionnante, il est capable de défendre sur les cinq postes. Et donc de gêner un Luka Doncic aussi à l’aise à longue distance que près du panier.

