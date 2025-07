Marcus Smart, une recrue réputée aux Lakers

Les Los Angeles Lakers voulait un pivot athlétique, un ailier shooteur et un bon défenseur sur les lignes extérieurs. Ils ont signé Deandre Ayton, Jake LaRavia et maintenant Marcus Smart. Ce dernier va s’engager avec la franchise californienne après avoir été libéré par les Washington Wizards. Son nouveau contrat va lui rapporter 11 millions de dollars sur deux ans et il dispose de la possibilité de se retrouver free agent à l’issue de la saison prochaine.

C’est Luka Doncic en personne qui a pris soin de convaincre Smart de rejoindre Los Angeles en insistant sur le fait qu’il tenait à jouer à ses côtés. L’ancien DPOY (2022) aura un rôle de meneur remplaçant capable d’évoluer avec les titulaires pour assurer des missions défensives. Un rôle de liant qu’il a longtemps assuré avec succès aux Boston Celtics. C’est d’ailleurs assez ironique de voir un joueur aussi emblématique d’une période aux C’s rejoindre les Lakers. Il a passé 9 ans dans le Massachusetts et il son équipe a disputé les playoffs à chaque fois.

Depuis son trade, Marcus Smart est rentré un peu dans le rang. Il a joué pour les Memphis Grizzlies puis les Wizards ces deux dernières saisons. Il compilait 9 points et 35% derrière l’arc l’an passé. Le joueur de 30 ans a souvent manqué d’adresse à trois-points et ce sera aussi une donnée importante à Los Angeles. Mais avec Doncic et LeBron James à ses côtés, il devrait bénéficier de nombreux tirs ouverts.

Les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns étaient eux aussi intéressées par l’idée de le signer.