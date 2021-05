Les Clippers savent qui ils vont envoyer en mission sur Luka Doncic

Luka Doncic continue de faire des misères aux Los Angeles Clippers. Déjà bouillant pour ses débuts en playoffs contre les Californiens l’an dernier, le Slovène repart sur les mêmes bases cette saison. Avec 31 points et un triple-double en ouverture de la série, pour une première victoire des Dallas Mavericks. La superstar pose évidemment problème aux joueurs de Tyronn Lue.

Nombreux qui se sont demandés pourquoi le coach n’avait pas placé Kawhi Leonard, double champion NBA mais aussi deux fois lauréat du trophée de DPOY, sur Doncic. Qu’ils se rassurent, c’est apparemment prévu pour le Game 2 selon les mots de Lue.

Ty Lue on why Kawhi Leonard hasn't guarded Luka Doncic more often: "I think you'll get what you're asking for on Tuesday."

