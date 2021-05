Domination et trashtalk : Luka Doncic écrase Patrick Beverley avant de le chambrer

Luka Doncic est bestial. Si le Slovène est à son aise en saison régulière, il prend encore une autre dimension en playoffs. L’enjeu, l’intensité, le jeu placé… tout lui correspond à merveille. Et comme l’an dernier dans la bulle, ce sont les Los Angeles Clippers qui subissent. En compilant 31 points, 10 rebonds et 11 passes hier soir, il a déjà réussi son troisième triple-double en sept matches de playoffs. Et les Dallas Mavericks ont gagné une première bataille (113-102).

Personne ne pouvait l’arrêter du côté des Californiens. Pas même Patrick Beverley, défenseur réputé très coriace. Le bulldog a juste pris la sauce à chaque fois qu’il s’est retrouvé devant Doncic, tout comme tous ses camarades (une prière pour Ivica Zubac). Exemple sur cette action, où il se fait poster comme s’il n’était encore qu’un vulgaire lycéen.

Luka Doncic domine Patrick Beverley

« TOO FUCKING SMALL », hurle Luka Doncic après avoir marqué.

Une petite pique qui est la bienvenue à ce stade de la compétition. Parce que c’est ça, les playoffs. De la compétition, des grands joueurs, du suspense mais aussi du trashtalking. Les Clippers n’ont pas toujours été tendres avec l’ancien prodige du Real Madrid. Alors il fait bien de manifester sa joie quand il domine.

Luka Doncic pourrait bien être le meilleur joueur de la série – sauf si Kawhi Leonard retrouve soudainement son mental conquérant perdu après le titre des Toronto Raptors. Et si les Clippers ne trouvent pas une solution rapidement contre lui, ça pourrait se compliquer pour la franchise hollywoodienne. Paul George risque de devoir s’y coller, même si Tyronn Lue devrait aussi opter pour des prises-à-deux sur la superstar d’en face.

CQFR : Doncic sèche les Clippers, Middleton sauve Milwaukee