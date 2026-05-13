Luka Doncic déjà au régime pour préparer la saison prochaine

Éliminé avec les Lakers, Luka Doncic aurait immédiatement repris un régime strict pour préparer son retour au plus haut niveau.

À peine éliminé des playoffs NBA, Luka Doncic a déjà lancé son opération retour pour la saison prochaine avec les Los Angeles Lakers.

Selon The Athletic, le Slovène a commencé un régime alimentaire strict dès le début de l’intersaison afin de retrouver la meilleure forme physique possible après sa blessure aux ischio-jambiers.

Le média explique que Doncic suit « le même régime strict » que celui entrepris l’été dernier. Un régime qui avait abouti à une transformation physique qui avait beaucoup fait parler à l’époque.

Toujours selon The Athletic, Luka Doncic serait désormais débarrassé de ses douleurs aux ischio-jambiers, un élément jugé très encourageant pour sa préparation estivale et sa santé à long terme.

Les Lakers espèrent désormais pouvoir construire autour d’un Doncic à 100 % physiquement après une saison marquée par plusieurs pépins. La franchise californienne voit toujours le Slovène comme la pièce centrale du projet pour les années à venir.

Et malgré sa blessure, Luka Doncic a encore signé une énorme saison individuelle sous le maillot des Lakers. Le meneur a tourné à 33,5 points de moyenne, meilleur total de NBA, avec également 7,7 rebonds et 8,5 passes décisives par match.

L’été dernier, sa spectaculaire perte de poids avait déjà fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Les Lakers espèrent visiblement revoir la même version physique de Luka Doncic avant la reprise.

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