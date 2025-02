Dans le plus grand des secrets, les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers ont négocié, pendant quasiment un mois, pour le trade de Luka Doncic. Face à la presse, le GM des Mavs Nico Harrison a expliqué qu'il avait seulement discuté avec les Californiens. Avec l'objectif assumé de récupérer Anthony Davis.

Sauf que cette version du dirigeant texan se retrouve de plus en plus contestée. Rapidement, une approche de Dallas auprès des Milwaukee Bucks a été évoquée. Une tentative confirmée par le journaliste Gery Woelfel.

Pour boucler un deal, les Mavs voulaient récupérer Giannis Antetokounmpo. Sans surprise, les Bucks ont dit non. Mais ce n'est pas tout ! En effet, les Texans ont également initié des discussions avec les Minnesota Timberwolves.

La cible des Mavs ? Anthony Edwards ! Mais les Wolves ne voulaient pas entendre parler du départ du jeune talent de 23 ans. Recalés par les deux équipes, les Mavs ont ensuite creusé les négociations avec les Lakers.

Malgré les échecs supposés avec Milwaukee et Minnesota, il semble évident que Dallas pouvait récupérer une contrepartie plus importante pour Luka Doncic. Mais ils ne voulaient pas ébruiter la décision prise sur ce dossier et ont donc très rapidement tranché.

Luka Doncic, « le Magic Johnson de cette génération »