Luka Doncic encensé par Dirk Nowitzki : « Je n’ai jamais été aussi fort »

Dirk Nowitzki et Luka Doncic seront tous les deux sur la couverture de NBA 2K. Mais sur des éditions différentes. Par définition, l’Allemand figure sur la pochette des légendes. Et le Slovène, nouveau visage de la ligue, est seul sur la jacket principale de l’opus 2022 du jeu référence en matière de basket.

Pour promouvoir cette version, 2K a réalisé une courte interview de Nowitzki. Interview au cours de laquelle il se confie sur ses rapports avec Doncic. Sa réponse est intéressante.

« Nous avons développé une très bonne relation mais c’est vrai que c’est un peu triste que nous n’ayons pas pu jouer plus d’un an ensemble. C’est un talent spécial qui est déjà tellement fort… Il est déjà meilleur maintenant que je ne l’ai jamais été, même à mon apogée. C’est dire à quel point il est fort à 22 ans. C’est un plaisir d’être à ses côtés. On s’entend bien. On continue à se parler. Je suis toujours là pour lui s’il a besoin de quelque chose ou s’il a une question. »

Dirk Nowitzki est évidemment du genre très modeste. Parce qu’à son apogée, il a tout de même décroché un MVP et mené les Dallas Mavericks au titre. Mais c’est vrai que le volume de jeu de Luka Doncic est exceptionnel. Et le pire, c’est qu’il ne semble pas loin de pouvoir marcher sur les traces de son aîné en décrochant lui aussi ces deux trophées. Et dire que sa carrière en NBA vient à peine de commencer…

