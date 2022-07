Luka Doncic et Dirk Nowitzki, le maître et l’élève s’aiment toujours autant

Ca n'a duré qu'une saison, mais c'est quand même formidable de se dire que Dirk Nowitzki et Luka Doncic ont pu jouer ensemble sous le maillot des Dallas Mavericks. Le passage de témoin a pu s'effectuer et l'Allemand et le Slovène se sont entendus à merveille, dans une relation façon Maître Jedi-padawan qui a forcément beaucoup profité à Doncic.

Avec la densité du calendrier NBA et la retraite de Dirk, les deux hommes ne se voient pas tous les jours, c'est logique. Mais lorsqu'ils se croisent, c'est toujours un bon moment pour les fans des Mavs, qui peuvent être fiers de voir le plus grand joueur de leur histoire et une probable future légende de la ligue être aussi proches et représenter aussi bien Dallas. Dirk Nowitzki et sa famille se sont ainsi rendus en Suède ce week-end, où la Slovénie de Luka Doncic disputait un match de qualification pour la Coupe du monde.

Les Slovènes se sont imposés 84-81 et Luka Doncic a inscrit 30 points juste après ses retrouvailles avec Dirk. On peut voir que le Wunderkind a tenu à s'enquérir de la forme physique de son ancien coéquipier et a semblé satisfait de ce qu'il a vu... et palpé. Doncic a également salué la compagne de Dirk, qui est suédoise, et ses trois enfants.

Luka and Dirk reunited is the cutest thing you’ll ever see 🥺#MFFL pic.twitter.com/t55m2JaxzK — MFFL (@Mavs_FFL) July 3, 2022

En 2021, Dirk Nowitzki avait déclaré au sujet de Luka Doncic : "Si je crois qu'il peut me surpasser et devenir le meilleur joueur des Mavs de l'histoire ? Il l'est déjà... Il joue d'une manière incroyable".

