Se faire dribbler salement par Luka Doncic n'a rien de honteux en soi. On parle de l'un des meilleurs joueurs de la planète et d'un virtuose balle en main. Le souci, c'est quand le "dribblé" était l'un des meilleurs défenseurs NBA il n'y a pas si longtemps et a fini un genou à terre faute de pouvoir contenir correctement le Slovène. Ben Simmons n'a pas glissé ou ne s'est pas pris un raffut. Il a simplement été envoyé dans le vent et mis au sol par un move de Doncic, qui a permis à Simmons de conserver un peu d'amour-propre en ratant son lay-up dans la foulée.

Choqué, Simmons n'a pas fait grand chose derrière pour empêcher Josh Green de partir au dunk, mais au moins le panier ne vient pas de l'humiliation initiale.

Plus globalement, les Nets auraient aimé que Ben Simmons soit en mesure de défendre un peu plus solidement sur Luka Doncic. A nouveau, ça n'a pas été le cas et Jacque Vaughn a dû se résoudre à demander à Kevin Durant de le faire. Il y a évidemment toujours des circonstances atténuantes pour Simmons. L'idée n'est pas de tirer sur l'ambulance. Il revenait de quelques jours d'absence et peine toujours à avoir le même jus et le même impact qu'avant sa saison blanche et ses galères médicales.

Malgré ça, il y a quelque chose d'alarmant à le voir en difficulté, contraint de sortir du banc et sans être en mesure d'avoir une vraie influence sur le cours du jeu, que ce soit au playmaking ou en défense, les deux secteurs dans lesquels il a excellé autrefois au point d'être un All-Star.

Simmons a joué 16 minutes en sortie de banc lors de la défaite contre Dallas pour 2 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 pertes de balles, 3 fautes et un différentiel de -7.

Forcément, on va commencer à prêter de plus en plus attention aux rumeurs qui circulent ces derniers jours sur la disponibilité éventuelle de Ben Simmons dans un trade.

