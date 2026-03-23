Luka Doncic obtient gain de cause et ne sera pas suspendu

Luka Doncic est arrivé en conférence de presse juste après la victoire des Los Angeles Lakers contre le Orlando Magic et il s'est mis à se plaindre des mots de Goga Bitadze, qui aurait insulté et/ou menacé sa famille. Le Slovène espérait alors que la NBA le gracierait de sa 16eme faute technique de la saison, obtenue après ce fameux échange verbal avec le pivot originaire de Géorgie. La ligue lui a donné raison. ESPN annonce que la NBA a pris la décision d'annuler cette faute technique. C'est important parce qu'elle aurait entraîné une suspension automatique du joueur de Los Angeles au moment où les Lakers sont en pleine ascension avec 9 victoires de suite, et accesssoirement 9 matches de suite à 30 points ou plus pour le candidat au MVP.

Une fois arrivé à 16 fautes techniques, un joueur est automatiquement suspendu pour une rencontre et il l'est ensuite toutes les deux fautes techniques supplémentaires. L'ancien prodige du Real Madrid a déjà atteint ce plateau à deux reprises avec les Dallas Mavericks... et à chaque fois elles avaient été annulées. Il est évident qu'il est protégé par la ligue de par son statut de superstar.

Surtout que Luka Doncic a donné une version différente de celle de Bitadze. Ce dernier assure que c'est d'abord le Slovène qui l'a insulté en serbe. Ce ne serait pas la première fois. Matas Buzelis a récemment avoué en conférence de presse qu'il avait trash talké Doncic, mais seulement après avoir été insulté par la star des Lakers. Luka avait là aussi critiqué les mots du Lituanien après le match alors qu'il avait visiblement commencé la dispute.

Luka Doncic menacé de suspension après une embrouille, les Lakers contestent