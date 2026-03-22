Les Lakers n'ont pas envie de se passer de Luka Doncic, même pour un match, tant il est bouillant en ce moment. Selon ESPN, la franchise de Los Angeles a fait appel auprès de la NBA pour faire annuler la 16e faute technique sifflée contre le Slovène lors de la victoire face au Magic. Une sanction loin d’être anodine, puisque ce 16e coup de sifflet entraîne automatiquement une suspension d’un match. En clair, si la ligue maintient sa décision, Luka Doncic manquera la prochaine rencontre des Lakers contre Detroit.

L’incident qui a mis le feu aux poudres s’est produit à 1 minute 19 de la fin du troisième quart-temps. Pendant une séquence aux lancers francs, Doncic et Goga Bitadze se sont chauffés verbalement, au point de recevoir chacun une faute technique. Un échange tendu, avec deux versions très différentes derrière.

Après la rencontre, Luka Doncic n’a pas caché qu’il espérait voir la sanction retirée. « J’espère clairement qu’elle sera annulée », a-t-il expliqué, tout en reconnaissant avoir « laissé tomber son équipe » avec cette nouvelle faute technique. Mais le meneur des Lakers a surtout affirmé que Goga Bitadze avait dépassé les bornes en insultant toute sa famille. Dans son esprit, il était impossible de rester sans réaction après ça.

En face, Goga Bitadze a livré un récit bien différent. Le pivot du Magic a assuré avoir « énormément de respect pour Luka », avant de rappeler que, chez lui, la famille est « quelque chose de vraiment sacré ». Selon lui, c’est Doncic qui aurait commencé, en l’insultant en serbe et en visant sa mère. Bitadze affirme s’être contenté de lui renvoyer la même formule, sans attaquer sa famille. Et il a même tenté d’éteindre un peu l’incendie : « S’il a le sentiment que j’ai dit quelque chose de trop ou que j’ai dépassé les bornes, je lui présente mes excuses en tant qu’homme. »

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Le problème pour les Lakers, c’est que la version officielle de l’arbitrage ne joue pas franchement en leur faveur. Dans le pool report publié par la NBA, le crew chief Marc Davis a expliqué que Luka Doncic et Goga Bitadze avaient été sanctionnés pour « provocations répétées ». Il a aussi précisé que les deux joueurs avaient déjà été avertis entre les lancers francs, avant de continuer avec des propos jugés antisportifs. Un détail loin d’être anodin, puisque Los Angeles estime justement que les arbitres auraient dû s’en tenir à un simple avertissement.

La soirée s’est malgré tout terminée par une victoire précieuse. Luka Doncic a encore porté son équipe avec 33 points et 8 passes, dans un match accroché jusqu’au bout.

Reste maintenant à savoir si la NBA acceptera d’effacer cette 16e technique. Ce ne serait pas une première pour le Slovène, qui avait déjà vu une sanction de ce type être annulée à deux reprises durant son passage à Dallas. Les Lakers espèrent forcément un scénario identique, parce qu’à ce stade de la saison, perdre Luka Doncic, même pour un match, serait un vrai sale coup