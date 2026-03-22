Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Wizards : 132-111

Grizzlies @ Hornets : 101-124

Lakers @ Magic : 105-104

Cavs @ Pelicans : 111-106

Warriors @ Hawks : 110-126

Heat @ Rockets : 122-123

Pacers @ Spurs : 119-134

Clippers @ Mavs : 138-131, après prolongation

Sixers @ Jazz : 126-116

Bucks @ Suns : 108-105

- Amen Thompson (24 pts, 18 rbds) a sauvé la belle nuit de Kevin Durant. Le soir où KD a dépassé Michael Jordan en tant que 5e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, son jeune coéquipier a arraché la victoire contre Miami sur un panier au buzzer. Thompson a été plus vif pour suivre le tir de... Kevin Durant (27 pts), qui compte désormais 32 294 pts.

AMEN THOMPSON GAME WINNING TIP IN!!! LET THE CHURCH SAY, “AMEN”🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xj6H2ImUwY — Zero Gravity (@zgsportsmedia) March 22, 2026

- Tout aussi clutch ou pas loin, le panier de Luke Kennard à Orlando ! La série de victoires (9) des Lakers s'est poursuivie grâce au game winner à 1 seconde e la fin de l'ancien Dukie, laissé tout seul à 3 points par le Magic. Dans cette partie, Los Angeles a dû s'accrocher et garder ses nerfs, même si Luka Doncic (33 pts) a eu maille à partir avec Goga Bitadze, accusé d'avoir insulté sa famille. Après avoir égalé Robert Parish deux jours plus tôt, LeBron James est devenu le seul recordman du nombre de matches joués en NBA.

LUKE KENNARD GAME-WINNER IN ORLANDO 😱 BRON, LUKA & THE CREW LOVING IT. 9-STRAIGHT WINS FOR THE LAKERS 🔥 pic.twitter.com/QXDzgWzUg9 — SportsCenter (@SportsCenter) March 22, 2026

Noah Penda a joué 13 minutes pour 2 points et 3 rebonds.

- Les Hornets ont conquis une troisième victoire de suite à domicile en battant Memphis. LaMelo Ball (29 pts, à 7/14 à 3 pts), Brandon Miler (22 pts) et Moussa Diabaté (11 pts, 14 rbds, 3 asts, 2 blks) ont été les artisans principaux de ce nouveau succès. Charlotte a gagné 5 de ses 6 derniers matches.

- OKC a beau avoir perdu 3 joueurs (Jaylin Williams, Ajay Mitchell et Cason Wallace) en début de match après un début de bagarre, la victoire a quand même été au rendez-vous du côté de Washington. Il faut dire que Shai Gilgeous-Alexander a haussé le ton (40 pts) pour que le Thunder se sorte d'un guêpier inattendu dans le 4e quart-temps. Bilal Coulibaly (21 pts) et Alex Sarr (14 pts, 8 asts, 5 rbds) n'ont pas pu éviter une 16e défaite consécutive pour les Wizards.

- Menés de 12 points à l'entame du dernier quart-temps à New Orleans, les Cavs se sont fâchés, Donovan Mitchell (27 pts) et James Harden (20 pts) en tête. Les deux hommes ont inscrit 25 des 35 pts de Cleveland dans le 4e QT.

- Atlanta est reparti de l'avant après avoir vu sa série de 11 victoires prendre fin. Les Hawks ont dominé les Warriors malgré l'absence de Jalen Johnson. Dyson Daniels (28 pts) et CJ McCollum se sont chargés de sanctionner Golden State, Zaccharie Risacher ajoutant lui 17 points en sortie de banc.

- Incertain à quelques encâblures du match, Victor Wembanyama (20 pts, 8 rbds, 6 asts, 5 blks) a tenu sa place pour aider San Antonio à dominer Indiana et à infliger une 16e défaite de rang aux Pacers. En l'absence de Stephon Castle et Devin Vassell, Dylan Harper en a profité pour briller dans le cinq avec 24 points. Keldon Johnson (24 pts) a lui été rayonnant en sortie de banc.

Victor Wembanyama a par ailleurs reçu sa première faute technique de la saison pour un accrochage avec Pascal Siakam.

Victor Wembanyama picks up his first technical foul of the season after an extra shove on Pascal Siakam following some physical play that Wemby didn't appreciate on the opposite side of the court. Just the 5th technical of his career. pic.twitter.com/bz09zrczd4 — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) March 22, 2026

- Kawhi Leonard (34 pts), auteur du panier de l'égalisation en fin de 4e quart-temps et Darius Garland, auteur de son meilleur match à L.A. (41 pts, 11 asts) ont permis aux Clippers de s'imposer en prolongation à Dallas. Lors de l'overtime, c'est Derrick Jones Jr qui a été le plus en vue avec de paniers à 3 pts pour prendre le large. Les Clippers restaient sur 4 défaites de suite. Cooper Flagg est passé proche du triple-double (18 pts, 10 rbds, 8 asts) alors que Nicolas Batum a joué 20 minutes en sortie de banc pour 6 points, 6 rebonds et 1 interception.

- VJ Edgecombe est l'homme fort du moment à Philadelphie. Le rookie des Sixers a signé un double-double (22 pts, 13 rbds) pour aider son équipe à surmonter les absences et à se défaire du Jazz, accompagné par Quentin Grimes (26 pts).

- Ousmane Dieng a joué un rôle intéressant dans la victoire des Bucks à Phoenix. En soutien de Ryan Rollins (26 pts, 10 rbds) et Kyle Kuzma (20 pts avant de sortir sur blessure), le Français a apporté 11 points, dont un panier à 3 points qui a donné +5 à Milwaukee à l'entame du money time. C'est la cinquième défaite consécutive dees Suns.