Luka Doncic historique dans sa Luka 1

Il y a des soirs comme ça où l'on est touché par la grâce et où tout vous réussi. Luka Doncic a connu cela la nuit dernière, écrivant l'histoire de sa franchise et plus largement la grande histoire de la NBA avec une performance unique.

Et pour cela, il a juste eu besoin d'un peu de talent et de la Luka 1. Son premier modèle signature que nous avions testé il y a quelques mois de cela, a donc été plus que performant, qui plus est dans un coloris inédit noir et volt qui lui donne des airs de colorway Galaxy que l'on aime tant, avec pour compléter une étiquette en cuir réfléchissant sur la languette.

Attendons de voir si cette version sera commercialisée par Jordan Brand, et il sera tant de se précipiter dessus tant cette Luka 1 est déjà légendaires !