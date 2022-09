Luka Doncic, le superbe hommage de Jalen Brunson

Sur cette intersaison, le meneur Jalen Brunson a quitté les Dallas Mavericks pour les New York Knicks. Pendant 4 ans, le joueur de 26 ans a partagé la ligne extérieure avec le leader de la franchise texane Luka Doncic.

Et sans surprise, le natif de New Brunswick a été marqué par son expérience avec le Slovène. A l'occasion d'un entretien accordé à USA Today, Brunson a ainsi encensé son ancien coéquipier de Dallas.

"Jouer avec Luka ? Ce n'était pas franchement difficile, vous le savez très bien. Luka a un tel talent qu'il peut faire n'importe quoi sur le terrain, qu'il le veuille ou non. De mon côté, j'ai compris comment jouer avec lui.

Il est tellement dominant, sait comment jouer le jeu et comment aider son équipe à gagner. Avec un gars comme ça, les choses vont rarement changer autour de lui. Donc il faut s'adapter... J'ai vraiment aimé jouer avec lui car nous étions en position de gagner tous les soirs grâce à lui.

J'ai appris à jouer à son contact. Nous sommes de grands amis, donc il s'agit d'un plus. Il est spécial. Je l'ai dit à de nombreuses reprises et je continuerai à le dire, ce type est un membre du Hall of Famer", a ainsi assuré Jalen Brunson.